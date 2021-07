Rennertshofen

vor 50 Min.

Junge Union in Rennertshofen: Trotz Corona Zuwachs an Mitgliedern

Plus Die Junge Union in Rennertshofen zieht Bilanz und wählt (fast) den kompletten Vorstand wieder. Was im kommenden Jahr auf dem Programm der Kommunalpolitiker steht.

Von Manfred Dittenhofer

Vor zwei Jahren hat Tabea Landes aus Ammerfeld den Vorsitz über die Junge Union Rennertshofen übernommen und hat sich viel vorgenommen. Dann aber kam Corona und damit der Stillstand, wie bei allen Vereinen, Vereinigungen und Organisationen. Sogar das 40-jährige Gründungsjubiläum des Ortsvereins musste abgesagt werden. Das aber ist, so Landes, nur aufgeschoben, keinesfalls aufgehoben. „Wir werden das Jubiläum nachfeiern, allerdings erst, wenn die Beschränkungen weg sind.“ Tabea Landes hofft auf den Sommer 2022.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

