Kampf ums Rennertshofener Dorfkino: BR sendet Beitrag im Fernsehen

Das alte Kino in Rennertshofen hat eine große Diskussion nach sich gezogen – ein Beitrag mit dem Titel "Kampf ums Dorfkino: Wie viel Wert hat Kultur auf dem Land?" läuft bald im BR.

Die Redaktion "quer" des BR Fernsehen hat anlässlich der Diskussion ums Rennertshofener Dorfkino einen Beitrag gedreht, der bald ausgestrahlt wird.

Diskussion ums alte Kino in Rennertshofen bald als Thema eines Beitrags im BR

In der Beschreibung dazu heißt es: "Kulturliebhaber im oberbayerischen Rennertshofen wollen eines der letzten Dorfkinos Bayerns wiederbeleben: Die historische Einrichtung stammt noch aus den 1960ern, soll restauriert und dann für Kino und Kultur genutzt werden. Eigentlich hat die Gemeinde dem Kauf auch schon längst zugestimmt. Aber jetzt streben Gegner des Erwerbs ein Bürgerbegehren an. Sie sehen in dem Projekt ein unkalkulierbares finanzielles Risiko. Dabei kann Kultur auf dem Land super funktionieren – wenn eine Gemeinde es will."

Dieser Beitrag soll am Donnerstag, 2. Dezember, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen zu sehen sein. Wiederholt wird die Sendung am Freitagfrüh um 4.35 Uhr sowie Sonntag um 12 Uhr im BR Fernsehen, am Samstag um 13.15 Uhr auf 3sat, außerdem Freitag 23.30 Uhr auf tagesschau24. (nr)

Die komplette Sendung ist abrufbar unter www.quer.de und in der BR Mediathek

