Rennertshofen

vor 17 Min.

Kann sich Rennertshofen das Kino überhaupt leisten?

Die Gemeinde will das ehemalige Kino in Rennertshofen kaufen.

Plus Wie viel das Gebäude kosten soll, ist offiziell nicht bekannt. Ob es den Preis wert ist, weiß aber auch die Gemeinde nicht, weil es kein entsprechendes Gutachten gibt. Es gibt offenbar Redebedarf zu diesem Thema.

Von Manfred Dittenhofer

In den nächsten Jahren werden auf die Marktgemeinde Rennertshofen große Ausgaben zukommen. Nach der Schule und einem Kinderkrippen-Anbau steht eine neue Kläranlage auf der Liste der Anschaffungen ganz oben. Deshalb bat Bürgermeister Georg Hirschbeck das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde für die Kommunen um eine Einschätzung zur Finanzierung des alten Kinos an der Marktstraße in Rennertshofen. Der Gemeinderat hatte Mitte Mai mit einer knappen Mehrheit entschieden, dass die Gemeinde das Gebäude kauft und zusammen mit dem Verein Rennertshofener Theaterfreunde saniert. Nun kam die Antwort aus dem Landratsamt.

