Rennertshofen

20:00 Uhr

Kino Rennertshofen: Initiatoren des Bürgerbegehrens wollen Flyer verteilen

Das alte Kino in Rennertshofen sorgt für viele Turbulenzen – und schließlich für einen Bürgerentscheid, der am 12. Dezember durchgeführt wird.

Plus Die Initiatoren des Bürgerbegehrens zum alten Kino in Rennertshofen setzen auf Flyer statt Infoveranstaltungen. Wie sie damit die Bürger zur Wahl bewegen und darüber hinaus mit falschen Fakten aufräumen wollen.

Von Manfred Dittenhofer

Nun starten auch die Initiatoren des Bürgerbegehrens zum Kauf des alten Kinos in Rennertshofen in die heiße Phase „des Wahlkampfs“ für den anstehenden Bürgerentscheid. Wie bereits berichtet, werden die Bürgerinnen und Bürger am 12. Dezember zur Wahlurne gebeten, um darüber zu entscheiden, ob die Marktgemeinde das alte Kinogebäude im Marktkern kauft. So hatte es der Gemeinderat beschlossen.

