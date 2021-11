Rennertshofen

vor 54 Min.

Kino Rennertshofen: „Wir wollen, dass hier wieder Leben einkehrt“

Ulrike Polleichtner hat am Freitagabend rund 100 Interessierten aus Rennertshofen im alten Kino die Ideen und Berechnungen präsentiert, die die Befürworter des Kulturtreff-Projekts erarbeitet haben.

Plus Soll die Gemeinde das alte Kino in Rennertshofen kaufen und zu einem Kulturtreff ausbauen? Ja, sagen die Befürworter und zeigen bei einer Infoveranstaltung, dass das Vorhaben allemal finanziell stemmbar ist.

Von Claudia Stegmann

Wer weiß, was Fritz Appel zu dem Vorhaben gesagt hätte. Sein altehrwürdiges Kino soll eine Renaissance erfahren, sogar mehr als „nur“ ein Filmtheater sein. Kabarett, Konzerte, Lesungen, Vorträge, Bürgerversammlungen – all das könnte im Kinosaal stattfinden. So hat es sich zumindest die Initiatorengruppe des Vereins Kulturtreff Rennertshofen überlegt. Fritz Appels Dorfkino wiederbeleben, das ist ihrer Meinung nach machbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen