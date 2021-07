Rennertshofen

10:28 Uhr

Letzter Drehtag von "Zauberer Schnitzel“: Erster Neuburger Kinderfilm ist im Kasten

Plus Das Geheimnis von "Zauberer Schnitzel und die Sauerkrautverschwörung" bleibt bis zur Premiere im Neuburger Kinopalast tabu. Unterdessen ist die Stimmung beim letzten Drehtag in Trugenhofen gut. Ein Besuch am Set.

Von Winfried Rein

Der „Zauberer Schnitzel und die Sauerkrautverschwörung“ sind im Kasten. Das wahre Geheimnis bleibt noch verborgen, aber der gleichnamige Film der beiden Humoristen Kerstin und Sepp Egerer geht der Fertigstellung entgegen. Das lustige Abenteuer für Kinder und Junggebliebene hat Ende Oktober Premiere im Neuburger Kinopalast.

