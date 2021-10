Mit Bravour gemeistert: Emskeimer Feuerwehr legt Leistungsabzeichen ab

Plus Die Emskeimer Feuerwehr legt erfolgreich ihre Leistungsprüfung ab. Josef Michalka wird nachträglich für jahrzehntelanges Engagement geehrt.

Gleich mehrere Mitglieder der Emskeimer Feuerwehr haben erfolgreich ihr Leistungsabzeichen gemeistert. Dafür mussten die Brandschützer des Rennertshofener Ortsteils bei den einzelnen Prüfungen unter Beweis stellen, dass sie ihren Aufgaben im Falle eines Einsatzes gewachsen sind.