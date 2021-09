Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Treidelheim

Eine Autofahrerin aus Treidelheim überquert die Staatsstraße und übersieht dabei einen Motorradfahrer. Der Mann aus Dollnstein prallt in das Auto und erleidet dabei tödliche Verletzungen.

Zwischen Rennertshofen und Hütting ist es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Dollnstein ums Leben kam. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seiner Honda gegen 17.15 Uhr auf der Staatsstraße von Hütting kommend Richtung Rennertshofen unterwegs, als eine 54-jährige Frau aus Treidelheim die Ortsverbindungsstraße von Rennertshofen in Richtung Treidelheim geradeaus überqueren wollte. Mit im Auto war ihre sechsjährige Nichte. Die Frau übersah beim Überqueren den von links kommenden Motorradfahrer, der ihren VW Passat frontal an der linken Fahrzeugseite erfasste.

Der Dollnsteiner erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Autofahrerin erlitt lediglich leichte Prellungen im Gesicht, die Nichte auf dem Beifahrersitz klagte über leichte Kopfschmerzen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme war die Staatsstraße zeitweise gesperrt, die Freiwillige Feuerwehr Rennertshofen regelte den Verkehr.

Zur Klärung der näheren Umstände wurde durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet, die Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. (nr)