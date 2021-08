Pachtverträge beschäftigen Gemeinderat in Rennertshofen

Plus Die Vergabe von Pachtverträgen für Wiesen und Äcker bleibt im Rennertshofener Gemeinderat ein schwieriges Thema. Was nach langer Diskussion schließlich beschlossen wurde.

Nur zwei Tagesordnungspunkte beinhaltete der öffentliche Teil der letzten Rennertshofener Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause. Beide drehten sich um die Neuregelung der Vergabe von Pachtverträgen für Äcker und Wiesen.