Rennertshofen

16:19 Uhr

Rennertshofen will transparenter werden - und regelt die Pachtvergabe neu

Plus Die Vergabe von Äckern und Wiesen soll in der Marktgemeinde transparenter werden und dennoch die Altpächter absichern. Was noch in der Sitzung besprochen wurde.

Von Manfred Dittenhofer

Das Thema Erneuerung auslaufender Pachtverträge für gemeindeeigene Wiesen und Äcker wurde bereits mehrfach im Rennertshofener Marktgemeinderat diskutiert. Bisher wurden die Verträge mit den Altpächtern ohne großes Aufsehen verlängert. Das allerdings sei zu intransparent und zu unwirtschaftlich für die Gemeinde, befand die Rechtsaufsicht des Landratsamtes und wies die Marktgemeinde darauf hin, dass die Vergabemethodik geändert werden sollte.

