Rennertshofen

vor 32 Min.

Rennertshofen wird zur Flohmarktgemeinde

Plus Die erste Veranstaltung dieser Art in der Marktgemeinde wurde zu einem Erfolg. Der Termin für den nächsten Flohmarkt in Rennertshofen steht bereits fest.

Von Manfred Dittenhofer

Wer diesen Sommer Revue passieren lässt, muss sagen: Die Veranstalter hatten richtig Glück mit dem Wetter. Der erste Flohmarkt in der Marktgemeinde Rennertshofen wurde von Sonnenschein und angenehmen Temperaturen begleitet. Die gesamte Marktstraße vom Osttor bis zur Kirche im Westen bot alles, was ein Flohmarkt bieten muss. Allerlei Krimskrams neben Angebot für das leibliche Wohl. Und die örtliche Gastronomie war auch mit von der Partie. Die Geschäfte auf der Marktstraße durften zwar ihre Läden nicht öffnen, konnten aber ihr Angebot davor im Freien anbieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen