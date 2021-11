Rennertshofen

Rennertshofener Schule bekommt Kunstwerk aus Jahrhundert-Eiche

Plus Die im Sommer im Hatzenhofener Weiher geborgene Schottereiche kommt als Kunstwerk zurück nach Rennertshofen. Zwei weitere Teile warten noch auf ihre Bestimmung.

Von Manfred Dittenhofer

Ein Teil der im Juni im Hatzenhofener Weiher gefundenen Schottereiche ist zurück in der Marktgemeinde und hat einen Ehrenplatz in der neuen Schule erhalten. Über den Sommer hinweg hatte Franz Männling, Handwerkskünstler aus Ehekirchen, nicht nur Hand, sondern allerlei Gerät an den uralten Stamm gelegt und diesen Teil der Schottereiche in ein echtes Rennertshofener Kunstwerk verwandelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

