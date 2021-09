Riedensheim bekommt eine neue Straße durch den Ort

Die Ortsdurchfahrtsstraße wird erneuert. Die Arbeiten werden Vollsperrungen mit sich bringen. Bis es jedoch los geht, dauert es noch.

Risse, Wellen, Frostaufbrüche durchziehen große Teile der Ortsdurchfahrt in Riedensheim. Die Sanierung der Staatsstraße 2214 hat nun für das Staatliche Bauamt in Ingolstadt Priorität, wie Holger Uslar im Rennertshofener Gemeinderat am Dienstag bestätigte. Die Planungen laufen bereits. Die Asphaltdecke und auch der darunterliegende Frostschutz sollen komplett erneuert werden.

Vorher allerdings wird die Gemeinde die Abwasserkanäle in dem Bereich ertüchtigen. Und auch die Wasserleitung des Wasserzweckverbandes muss saniert werden. Da diese anscheinend unter dem Gehweg verläuft, wird wohl auch der ziemlich neue Teil südlich der Straße aufgebrochen werden müssen.

An der westlichen Ortseinfahrt von Rennertshofen kommend soll eine Verkehrsinsel als Querungshilfe errichtet werden. Dazu allerdings ist der Bau eines Geh- und Radwegs in Richtung Rennertshofen wichtig, den die Marktgemeinde anstrebt. Denn nur damit, so Holger Uslar, ist die Insel begründbar. Die Bauarbeiten werden wohl erst in zwei bis drei Jahren beginnen. Dann werden sich die Verkehrsteilnehmer allerdings auf Vollsperrungen in diesem Bereich einstellen müssen. (mad)