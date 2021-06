Rennertshofen

Schuhe und Essen als Spenden von Rennertshofen nach Sri Lanka

Nilanthi Joham hat engen Kontakt zu Verwandten und Bekannten in Sri Lanka. Die Hüttingerin kennt das Leid in ihrem Geburtsland und will helfen.

Plus Nilanthi Joham aus Rennertshofen setzt sich für Kinder aus ihrer ehemaligen Heimat ein

Von Manfred Dittenhofer

Wenn Nilanthi Joham an ihre Heimat denkt und die Bilder sieht, die ihr zugeschickt werden, blutet ihr Herz. Obwohl sie seit über 20 Jahren in Deutschland lebt, hält sie engen Kontakt zu ihrer Heimat. Einmal im Jahr besucht sie ihre Mutter und ihre drei Geschwister in Mathugama. Und dann erlebt sie das Elend hautnah, das in ihrem Geburtsland Sri Lanka herrscht.

