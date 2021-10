Schule in Rennertshofen bekommt einen Anstrich in „Schweinchen-Rosa“

Das für die neue Schule in Rennertshofen ausgewählte Rot ist zu dunkel. Die Alternativen überzeugen die Gemeinderäte wenig.

Die Gemeinderäte hatten sich die Auswahl der Fassadenfarbe der neuen Schule in Rennertshofen wahrlich nicht leicht gemacht. Ein dunkles, erdiges Rot sollte es für den Gebäuderahmen nach langem Hin und Her sein. Am Dienstag jedoch kam Architekt Klemens Herrle mit einer schlechten Nachricht in den Rennertshofener Marktgemeinderat: Das ausgewählte Rot sei zu dunkel. Die Firma habe damals falsche Farbmuster zur Auswahl geschickt.

Fachausdrücke wie „Hellbezugswert“ sorgten für Verwirrung. Das schon vor einiger Zeit ausgesuchte Rot, das eine Art Rahmen um das ansonsten weiße Gebäude bilden soll, sei zu dunkel und könne bei Sonneneinstrahlung zu Rissen im Putz führen, so Architekt Herrle. Der Fehler liege bei der ausführenden Firma, denn sie habe falsche Farbmuster geschickt. Und genau diese Firma verweigere nun für das dunkle Rot die Gewährleistung.

Farbauswahl für die neue Schule in Rennertshofen überzeugt den Gemeinderat nicht

Da die Zeit drängt, musste sich der Gemeinderat sofort auf eine andere Farbe festlegen. Herrle, selbst genauso unglücklich über die angebotenen, sehr viel helleren Rottöne wie Schulleiterin Iris Plichta, warf ein ins Violett abgleitendes Grau als mögliche Alternative in den Ring. Elegant, aber mit zu wenig Bezug zu einer Schule, fand Ulrike Polleichtner. „Wir bauen eine Schule, kein Leichenhaus“, fasste Gerhard Göbel seine Ansicht zu diesem Vorschlag schon etwas krasser zusammen. Rot sei damals ausgesucht worden, weil das die Farben der Gemeinde seien. Aber das helle Rot, das das Gremium am Dienstagabend vorgestellt bekam, fand ebenfalls nur wenig Freunde. Im Sonnenlicht würde es wahrscheinlich wie „Schweinchen-rosa“ wirken, so Jürgen Schlamp.

Am Ende rang sich der Gemeinderat dennoch mit 11:6 Stimmen zu dem helleren Rot-Ton durch.

