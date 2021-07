Rennertshofen

Sketche, Spaß und Gaudi beim Hoagarten in Rennertshofen

Plus Die Rennertshofener Theaterfreunde zeigen ihre Spielfreude beim Hoagarten-Picknick am Sportplatz. Von Fußball über Biker bis hin zu skurrilen Ratespielen: Bei den Szenen auf der Bühne gab es jede Menge zu lachen.

Von Peter Maier

Am Eingang erklang „Dreamin’, der Welthit der Band „The Mamas & The Papas aus den Sechzigern. Der Sportplatz hinter der Rennertshofener Turnhalle ist zwar nicht der Golden Gate Park, doch die Besucher und Besucherinnen des Hoagarten-Picknicks der Theaterfreunde erwartete bestes kalifornisches Wetter. Weil aber auch die Zeiten in Rennerthofen alles andere als normal sind, waren die Picknickplätze markiert, nummeriert und die Besucher mit FFP2-Maske unterwegs. Zum Programm leitete Moderatorin Nicki Riedelsheimer in bester fränkischer Mundart über und bot zugleich eine Requisite, ein Bett, zur Versteigerung an.

