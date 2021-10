Stepperger Feuerwehr probt erfolgreich den Ernstfall

Plus "Die Gruppe im Löscheinsatz gesichert" - So heißt die Leistungsprüfung, die die Stepperger Feuerwehr mit Bravour gemeistert hat. Welche anderen Brandschützer noch mit von der Partie waren.

Mit Bravour haben die Mitglieder der Stepperger Feuerwehr ihre Leistunprüfung gemeistert und sich das Abzeichen „Die Gruppe im Löscheinsatz“ gesichert. Mit von der Partie waren auch die Brandschützer aus den Rennertshofener Ortsteilen Treidelheim und Erlbach.