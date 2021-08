Streuobstwiese & Varroamilbe: Das beschäftigt die Imker Rennertshofen bei den Neuwahlen

Ulrich Sorg bleibt Vorsitzender des Imkervereins in Rennertshofen. Neu hingegen ist sein Stellvertreter. Was eine Dauerherausforderung für Imker bleibt.

Bei den Neuwahlen des Imkervereins Rennertshofen wurde Ulrich Sorg als Vorsitzender bestätigt. Neu ist hingegen sein Stellvertreter: Nach dem krankheitsbedingten Rücktritt von Franz Platzer übernimmt nun Ronald Kelsch den Posten. Auch die Funktion des Kassiers wurde neu besetzt: Stefan Artner ersetzt Josef Messner, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Josef Heckl wurde als Schriftführer bestätigt, die Kassenprüfung übernehmen für die kommenden vier Jahre Nicole Kelsch und Silvia Brandl.

Imker: Vize-Bürgermeisterin Ulrike Polleichtner überbrachte Grüße der Gemeinde Rennertshofen

Zuvor hatte Ulrich Sorg über die Tätigkeiten des Vereins in den vergangenen zweieinhalb Jahren gesprochen. Unter anderem erinnerte er an den Bienen-Bauern-Dialogabend mit dem Imker-Kreisverband im Haus im Moos und die vier Vereinsrundbriefe. In denen ging es um die Pflege der kommunalen Streuobstwiese, die letztjährige Ausbreitung der Amerikanischen Faulbrut im Nachbarlandkreis Donau-Ries und den besonderen Vorsichtsmaßnahmen dazu. Auch die Dauerherausforderung im Umgang der Varroamilbe und neue Methoden zur Unterdrückung dieses seit 50 Jahren bei uns auftretenden Schmarotzers an der Arbeiterbiene wurden erörtert.

Ein Video über den Besuch des Imkervereins in zwei Bienengärten in Emskeim sowie einem Besuch mit Bienen, Honig, Wachs und Bienenpfeife von Ulrich Sorg bei der Regenbogengruppe im Rennertshofener Post-Kindergarten rundeten den Bericht ab.

Vize-Bürgermeisterin Ulrike Polleichtner überbrachte die Grüße der Gemeinde Rennertshofen und sagte, dass die Bestäubungsleistung der Honigbiene auch für die Gemeinde einen besonderen Wert habe. Daher würden über die interkommunale Zusammenarbeit IKommZ neue kommunale Blühflächen angelegt; zudem seien auch die Mitarbeiter des Gemeindebauhofes für dieses Anliegen des Insektenschutzes besonders geschult worden. (nr)