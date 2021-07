Rennertshofen

Stunk im Rennertshofener Gemeinderat: CSU und Freie Wähler erneut uneins

Plus Die Gemeinde Rennertshofen soll Teil einer Energiegenossenschaft werden, an der auch Erdgas Schwaben beteiligt ist. Doch etliche Gemeinderäte waren mit dem Gesellschaftervertrag nicht einverstanden.

Von Manfred Dittenhofer

Soll sich Rennertshofen an einer Energiegenossenschaft beteiligen, an der zu 49 Prozent die sieben Gemeinden der iKommZ Mittlere Donau beteiligt sind und zu 51 Prozent die Erdgas Schwaben? Die unterschiedlichen Meinungen waren in die beiden momentan im Gemeinderat herrschenden Lager aufgeteilt. Auf der einen Seite die Fraktion der CSU, die dem Gesellschaftervertrag zustimmt. Auf der anderen Seite die Freien Wähler zusammen mit SPD und OPR, derer Meinung nach der Gesellschaftervertrag Erdgas Schwaben bevorteilt.

