Rennertshofen

vor 50 Min.

Tiny-Houses in Hütting: Das Projekt nimmt eine weitere Hürde

Ein Tiny-House wie zum Beispiel dieses bietet im Grunde vieles, was auch ein Einfamilienhaus bietet – nur im Kleinstformat.

Plus Der Kreisausschuss segnet die Umweltprüfung für die Tiny-Houses in Hütting ab - obwohl sie unerwartet kam und einigen Rennertshofener Gemeinderäten sauer aufgestoßen war.

Von Katrin Kretzmann

Vor zwei Jahren hat der Landwirt Stefan Huber dem Rennertshofener Gemeinderat sein Vorhaben präsentiert, eine Tiny-House-Siedlung im Ortsteil Hütting zu errichten. Dabei sollen auf einer Fläche von rund 5000 Quadratmetern 20 mobile Häuser aufgestellt werden. Das Gremium war angetan und es gab grünes Licht für das Projekt. Was folgte, war dennoch eine lange Planungs- und Genehmigungsphase, in der der Landwirt einen sehr langen Atem brauchte. Nun hat er eine weitere, wichtige Hürde erfolgreich gemeistert: Für ein Gutachten im Rahmen der strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung gab es am Donnerstag den Segen vom Umweltausschuss des Kreistags.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen