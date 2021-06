Traktor gegen Auto in Rennertshofen

Bei einem Unfall in Rennertshofen schlitzte der Anbau eines Traktors die komplette linke Seite eines Autos auf. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Einen Grund für den Unfall konnte die Polizeibeamten beim Traktorfahrer riechen.

Es war Donnerstag Nacht, als es auf der Staatsstraße bei Rennertshofen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Traktor mit Anbaugerät kam. Der hatte Folgen - für die junge Autofahrerin und den Mann im Traktor.

Wie die Polizei meldet, befuhr eine 28-jährige Neuburgerin mit ihrem Auto gegen 22.45 Uhr die Staatsstraße in Fahrtrichtung Neuburg. Ihr entgegen kam ein 29-Jähriger aus Rennertshofen mit seinem Traktor samt Anbaugerät (Sämaschine). An der Unfallstelle geriet der Mann zu weit nach links, sodass seine Sämaschine auf den Fahrtstreifen der entgegenkommenden Frau ragte. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei wurde das Auto der Frau wurde auf der kompletten linken Seite „aufgeschlitzt“, das linke vordere Seitenfenster zerbrach.

Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei dem 29-jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die junge Frau wurde leicht verletzt in ärztliche Behandlung gebracht. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden In Höhe von 5500 Euro. (nr)