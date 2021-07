Unfall in Rennertshofen: Autofahrerin erfasst Roller

Eine Autofahrerin will in Rennertshofen links abbiegen. Dabei übersieht sie einen Rollerfahrer und erfasst diesen.

Am Montag gegen 10.55 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Rennertshofen mit ihrem Auto die Rosenstraße in Fahrtrichtung Kreisstraße 20. Ihr entgegen befuhr laut Polizei ein 75-jähriger Rennertshofener mit seinem Kleinkraftrad die Kreisstraße in Fahrtrichtung Trugenhofen.

Unfall in Rennertshofen: Rollerfahrer stürzt

An der Einmündung in Richtung Trugenhofen setzte die 42-jährige zum Linksabbiegen an und erfasste hierbei den Roller des Mannes. Der 75-jährige stürzte und zog sich Schürfwunden zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hunderten Euro. (nr)