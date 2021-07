Rennertshofen

Unfall in Stepperg: Siebenjährige radelt ungebremst in Kreuzung und kollidiert mit Auto

Ein Unfall hat sich am Dienstagabend in Stepperg bei Rennertshofen ereignet. Dabei wurde ein siebenjähriges Mädchen verletzt. Was war passiert?

Bei einem Unfall am Dienstag in Stepperg hat sich ein Mädchen verletzt. Wie die Polizei berichtet, war ein 43-Jähriger mit dem Auto auf der Vorfahrtsstraße Am Hartlberg unterwegs und fuhr an die Kreuzung heran. Polizei Neuburg meldet: Siebenjährige musste nach Unfall in Stepperg ins Krankenhaus Gleichzeitig radelte die Siebenjährige von links bergabwärts auf die Kreuzung zu. Das Kind, heißt es weiter, fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein, woraufhin Auto und Rad kollidierten. Das Mädchen stürzte und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wird laut Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt. (nr)

