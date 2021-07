Unfall nach Zusammenstoß in Rennertshofen: 25.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall in Rennertshofen verletzten sich drei Personen. Die Staatsstraße musste komplett gesperrt werden.

Zu einem Unfall in Rennertshofen ist es am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr gekommen. Zur Unfallzeit fuhr eine 17-Jährige laut Polizeibericht mit ihrem Auto auf der Ziegeleistraße und wollte nach links in Richtung Rennertshofen abbiegen. Dabei hatte sie die Vorfahrt des Querverkehrs zu beachten.

Zwei Autos sind in Rennertshofen zusammengestoßen. Der Schaden beträgt 25.000 Euro

Zeitgleich fuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug auf der Staatsstraße in Richtung Rennertshofen. Beim Einbiegen übersah die junge Frau den Querverkehr und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Verursacherfahrzeug wurden zwei Personen verletzt, die 55-Jährige wurde ebenfalls verletzt.

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Straße komplett durch die Feuerwehren Rennertshofen und Mauern gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro. (nr)