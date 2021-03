10:07 Uhr

Rennertshofen: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Donnerstagmorgen gab es einen Verkehrsunfall in Rennertshofen.

Am Donnerstagmorgen fuhr eine 18-jährige Frau aus Rennertshofen mit ihrem Auto auf der Staatsstraße von Rennertshofen in Richtung Neuburg. An der Bergkuppe, auf Höhe des Tierheimes, hielt zu diesem Zeitpunkt eine 39-Jährige, die mit ihrem Auto nach links in das Tierheim abbiegen wollte.

Durch den Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro

Eine 43-jährige Frau, die ebenfalls die gleiche Richtung fuhr, musste verkehrsbedingt ebenfalls hinter der 39-jährigen Frau anhalten. Die 18-Jährige fuhr in weiterer Folge - wohl der tiefstehenden Sonne geschuldet - dem Auto der 43-Jährigen auf und schob das Fahrzeug auf das Auto der 39-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde bei der Kollision leicht verletzt. (nr)

