Rennertshofen

vor 20 Min.

Von neuen Konzepten & Preisen: Endlich wieder Jahresversammlung bei der Marktkapelle Rennertshofen

Plus 2019 feierten die Musikerinnen und Musiker noch völlig unbeschwert ihr 40-jähriges Vereinsjubiläum. Dann kam Corona. Trotz anhaltender Pandemie gibt es aber schon wieder Planungen bei der Marktkapelle Rennertshofen.

Von Michael Geyer

Mitte März 2020 wurde das Vereinsleben der Marktkapelle Rennertshofen wegen der Pandemie unmittelbar auf Null gefahren. Deswegen konnte auch die Jahresversammlung nicht durchgeführt werden. Nachdem sie im Frühjahr erneut ausfallen musste, konnte sie vergangenen Sonntag endlich in der Schlosswirtschaft in Bertoldsheim nachgeholt werden. Dabei erfuhren die Anwesenden, was in ihrem Verein mit 527 Mitgliedern 2019 und 2020 gelaufen ist und wie sich das musikalische Leben in Corona-Zeiten abspielt.

