Rennertshofen bekommt eine Turnhalle zum Sporteln und Feiern

So könnte die neue Schulturnhalle in Rennertshofen aussehen. Mitglieder des Rennertshofener Bauausschusses begutachten das Modell.

Plus Der Bauausschuss der Gemeinde Rennertshofen hat sich am Dienstag mit der Ausstattung der neuen Turnhalle beschäftigt. Dabei ging es unter anderem ums Kochen.

Von Manfred Dittenhofer

Auf dem Papier und im Modell nimmt die neue Rennertshofener Schulturnhalle bereits Gestalt an. Am Dienstagabend stellte Architekt Klemens Herrle den Mitgliedern des Bauausschusses der Marktgemeinde seinen Entwurf vor. Außerdem beschäftigte sich das Gremium mit der technischen Ausstattung des Gebäudes, denn in zweiter Funktion wird die Turnhalle als Veranstaltungssaal genutzt.

Während die neue Schule schon in den Sommerferien bezogen werden soll, ist der Baubeginn für die Turnhalle im Herbst angesetzt. Der Neubau an der Nordseite der Schule wird etwa zur Hälfte im Boden verschwinden, was der Geländebeschaffenheit geschuldet ist. Die Turnhalle wird äußerlich der neuen Schule sehr ähnlich. Aus dieser ist die Turnhalle über einen Verbindungstunnel im Keller zu erreichen. Und auch die Heizenergie erhält die Halle aus dem Schulgebäude.

In die Turnhalle in Rennertshofen sollen bis zu 500 Menschen passen

Die Diskussionen drehten sich im Bauausschuss aber gar nicht so sehr um die Funktion als Turnhalle. Die Räte waren sich schnell einig, dass im Boden keine Verankerungspunkte für Sportgeräte eingelassen sein sollen. Denn genau durch eine solche Konstruktion war in die alte Turnhalle Wasser eingedrungen. Je nach Wahl der Sportgeräte sind solche Verankerungen ohnehin nicht mehr notwendig. Und die Art dieser Geräte wird mit der Schule und den Vereinen noch abgestimmt.

Mehr Zeit wendeten die Ausschussmitglieder für die Zweitverwendung als Veranstaltungshalle auf. Immerhin wird die Halle für 500 Besucher zugelassen sein. So wurden die Damentoiletten von vier auf sechs erhöht. Und der Bereich für die Austeilküche soll von jetzt 45 auf 100 Quadratmeter erweitert werden.

Küche in der Veranstaltungshalle in Rennertshofen wird größer geplant

Letztlich ging es am Dienstagabend im Bauausschuss auch noch um die Frage, welche technische Ausstattung die Küche bekommen soll. Soll es eine reine Austeilküche werden oder soll man dort auch die Möglichkeit haben, kochen zu können? Auch zu diesem Thema will Bürgermeister Georg Hirschbeck eng mit den Vereinen zusammenarbeiten. Vor allem die Be- und Entlüftung müsse dann entsprechend eingeplant werden. Die Planung der Gebäudetechnik stellte Thomas Wachinger den Räten vor. Die Elektroinstallationen in dem Neubau plant das Ingenieurbüro Höß. Damit man allen Vereinen, die die Turnhalle nutzen werden – sei es für Sport- oder für Gesellschaftsveranstaltungen – gerecht wird, werden die jeweils Verantwortlichen während der Planungsphase noch einmal befragt.

Die Zufahrt zu der Turnhalle erfolgt über die Weinbergstraße. Auf der Nordseite entstehen zudem 49 Parkplätze.

