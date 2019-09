15:48 Uhr

Rennertshofener SPD feiert runden Geburtstag

SPD-Ortsverein Rennertshofen begeht 100 Jahre. Zum Fest im Stepperger Kegelheim hat ein besonderer Gast eine Überraschung im Programm.

Von Michael Geyer

Auch wenn die aktuellen Umfragewerte der SPD derzeit im Keller sind, gibt es für die Rennertshofener Genossen doch etwas zu feiern. Ihr Ortsverein besteht heuer seit 100 Jahren. „Dies zu feiern, ist Grund genug. Es ist aber vor allem eine Verpflichtung den Genossen gegenüber, die 1919 ihre Arbeit unter weitaus schwierigeren Bedingungen gemacht haben, als wir sie heutzutage haben“, sagt Heinrich Müller, Vorsitzender des Ortsvereins Rennertshofen.

Am 16. Februar 1919, in einer politisch bewegten und unruhigen Zeit, nicht einmal ein Jahr nach Kriegsende wurde in der Marktgemeinde ein sozialdemokratischer Verein gegründet. Ihm schlossen sich bei der Versammlung 58 Genossen an, die alle aus der Arbeiterschicht kamen. Erster Vorsitzender wurde der Zimmererpolier Georg Dirmeier, der Maurerpolier Sebastian Thurner wurde zu seinem Stellvertreter gewählt und Franz Ehmann zum Kassier. Die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten: Bereits 1920 erzielte die Rennertshofener SPD bei den Wahlen zum Reichstag fast ein Drittel der Stimmen und war auch in den folgenden Wahlen noch stark. Die Nationalsozialisten aber bereiteten den Sozialdemokraten und damit auch dem Ortsverein 1933 mit dem Verbot der Parteien und der Gleichschaltung ein jähes Ende.

Rennertshofener SPD hat Auf und Abs erlebt

Damals müssen wohl aus Angst vor Verfolgung durch die Nazis alle schriftlichen Unterlagen aus der Gründerzeit und den Jahren danach verschwunden sein. Vielleicht wurden die Protokolle und Aufzeichnungen versteckt oder vernichtet, mutmaßen Heinrich Müller und die Mitglieder des heutigen Vorstands. So gab es in der langen Geschichte des Ortsvereins viele Aufs und Abs. Die SPD stellt nicht nur in der Bundesrepublik die älteste demokratische Partei dar. Auch in Rennertshofen ist sie als Kommunalpartei, außer in den Jahren 1933 bis 1945, stets im Gemeinderat mit einem oder zwei Gemeinderäten vertreten und hat die Kommunalpolitik aktiv mitgestaltet. Sie erreichte bei den Bundestagswahlen im Jahre 1998 mit 28,8 Prozent das bisher beste Wahlergebnis ihrer jüngeren Geschichte. Seit November 2006 leitet Heinrich Müller den Ortsverein. Am 22. Oktober findet die alljährliche Hauptversammlung mit Neuwahlen statt.

Besondere Gäste bei der Rennertshofener SPD

Die Feier zum 100-jährigen Geburtstag findet schon vorher, am Dienstag, 1. Oktober, statt. Neben Landrat Peter von der Grün haben auch hochrangige SPD-Politiker ihr Kommen zugesagt und wollen Grußworte sprechen: Christian Ude, Ehrenbürger und ehemaliger Oberbürgermeister von München, Bundestagsabgeordneter Michael Schrodi und der Fraktionsvorsitzende im Kreistag und SPD-Kreisvorsitzende Prof. Dr. Werner Widuckel. Nach dem Empfang der Ehrengäste im Rathaus um 17 Uhr und dem Eintrag ins Goldene Buch geht es zum Kegelheim nach Stepperg, wo Vorsitzender Heinrich Müller die Gäste begrüßt. Danach folgen die Grußworte und Reden zum Vereinsjubiläum. War der bisherige Teil der Feier geladenen Gästen vorbehalten, so öffnet die Rennertshofener SPD ab 19.30 Uhr die Türen des Kegelheims für alle Bürger. Besonders die Freunde des politischen Kabaretts werden ihre Freude am Auftritt von Christian Ude als Kabarettist haben, der der Feier damit einen besonderen Akzent verleiht. Der Eintritt zum Kabarett ist frei, Beginn ist um 19.45 Uhr.

