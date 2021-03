vor 34 Min.

Rennertshofer Seniorenkreis: Leiterin gibt ihr Amt ab

Plus Annaluise Schneider gibt die Leitung des Rennertshofener Seniorenkreises schweren Herzens aus gesundheitlichen Gründen ab.

Von Manfred Dittenhofer

Seit elf Jahren hat Annaluise Schneider die Geschicke des Seniorenkreises Rennertshofen gelenkt. Seit die Rennertshofener Lehrerin 2009 in Pension gegangen war, nutzte sie die so gewonnene Zeit für die Senioren der Marktgemeinde. Gesundheitsbedingt muss sie nun das Amt abgeben. Schweren Herzens, wie sie selbst sagt. Die Pfarrei sucht nun eine oder auch mehrere Personen im Team für die Nachfolge.

Pfarrer Georg Guggemos schätzt seine bisherige Leiterin des Seniorenkreises sehr: „Annaluise Schneider ist liebenswürdig, freundlich und kompetent. Man kann sich solche Menschen für die Mitarbeit nur wünschen.“ Pfarrer Guggemos schaute bei Annaluise Schneider noch einmal persönlich vorbei, um ihr für ihr jahrelanges Engagement zu danken. Die ehemalige Lehrerin prägte den Seniorenkreis maßgeblich. 140 Engel als Weihnachtsgeschenk für die Senioren der Gemeinde bei der Adventsfeier fertigte sie schon mal alleine. „Ich bastle sehr gerne.“

Noch fehlt die Nachfolge im Seniorenkreis Rennertshofen

Dann die vielen Aktivitäten und Feste. Vor allem die Faschingsfeiern für die Senioren sind legendär, bei denen Annaluise Schneider zusammen mit Pfarrer Guggemos zum Beispiel als Cindy und Bert auftraten – wohlgemerkt: der Priester als Cindy. Für die Faschingsbälle hat Schneider viele Texte und Sketche passend für Rennertshofen umgeschrieben. Aber auch Maiandachten hat sie selbst zusammengestellt und viele Vorträge und Infoveranstaltungen organisiert. 2018 konnte der Seniorenkreis sein 40-jähriges Bestehen feiern.

Helfer im Gremium des Seniorenkreises Rennertshofen, das aus insgesamt acht Personen besteht, gebe es, so berichtet Pfarrer Georg Guggemos, der neben der Pfarrei Rennertshofen noch sechs weitere Pfarreien betreut. Die Suche aber nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für Annaluise Schneider war bisher nicht von Erfolg gekrönt. Dazu Pfarrer Georg Guggemos: „Ich habe viele Gespräche geführt. Viele Menschen helfen im Seniorenkreis gerne mit. Die Fäden in die Hand zu nehmen und die organisatorische Leitung zu übernehmen, davor schrecken allerdings die meisten zurück.“ Guggemos könnte sich auch ein Führungsteam vorstellen. Denn eines sei klar, so der Pfarrer: „Annaluise Schneider ist nur schwer zu ersetzen.“

