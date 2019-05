vor 23 Min.

Rentner in Ingolstadt in seiner Wohnung beraubt

Am Mittwochnachmittag wurde in Ingolstadt ein Rentner in seiner Wohnung ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 80-Jährige wurde verletzt. Die Polizei sucht nun nach zwei jungen Frauen.

Am Mittwochnachmittag ist ein 80-jähriger Rentner in seiner Wohnung von zwei jungen Frauen beraubt und dabei leicht verletzt worden. Der Mann musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilt. Zwischen 16 und 16.15 Uhr hatte es an der Wohnungstüre des Rentners geklingelt. Als er öffnete, wurde er von zwei Unbekannten in die Wohnung gedrängt. Im darauffolgenden Gerangel stürzte der Mann den weiteren Angaben der Polizei zufolge und verletzte sich dabei nicht unerheblich am Bein. Eine der beiden Frauen nahm dann aus seinem Geldbeutel 50 Euro. Danach flüchteten die beiden zu Fuß vom Tatort, einem Mehrfamilienhaus in der Hanstraße, in Richtung Hindenburgstraße.

Die Kripo Ingolstadt bittet Zeugen, sich zu melden

Der 80-Jährige beschrieb die beiden Frauen so: etwa 20 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, schlanke Figur und „südosteuropäischem Aussehen“. Eine hatte lange blonde Haare, die andere kurze brünette Haare.

Wer etwas im Bereich der Hanstraße am Mittwochnachmittag zwischen 15 und 16.30 Uhr mitbekommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0841/93430 bei der Kriminalpolizei Ingolstadt zu melden. (nr)

Themen Folgen