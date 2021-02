06:00 Uhr

Rentner in Neuburg bekommen seit diesem Jahr mehr Geld

Anfang des Jahres wurde die Grundrente eingeführt. Damit gibt es bis zu 420 Euro mehr im Monat. Warum es mit der Auszahlung allerdings noch dauert und was Rentenbezieher mit einem geringen Einkommen tun müssen.

Die Einführung der Grundrente Anfang des Jahres ist ein wichtiger Schritt gegen Altersarmut, den der Sozialverband VdK schon seit Jahren gefordert hatte. 1,3 Millionen Rentner werden davon profitieren. Durchschnittlich liegt dieser bei 75 Euro, höchstens aber bei etwa 420 Euro monatlich. Wie Rentner an das Geld kommen, erklärt der VdK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen.

Die Berechnung, die von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) vorgenommen wird, ist kompliziert. Deshalb wird der Zuschlag erst ab frühestens Mitte 2021 ausgezahlt, und es kann bis Ende 2022 dauern, bis alle betroffenen Rentner die Zahlungen erhalten. Wichtig zu wissen ist dabei: Der Grundrentenzuschlag muss nicht beantragt werden, sondern wird von der DRV ermittelt und rückwirkend ausgezahlt, heißt es in einer Pressemitteilung des VdK Neuburg-Schrobenhausen.

Neuburger Rentner warten auf Post der Rentenversicherung

Darin erklärt VdK-Kreisgeschäftsführerin Sandra Andritschke auch, warum die Zuschlagshöhe sehr unterschiedlich ausfallen kann: „Dies liegt vor allem an der Höhe der persönlichen Grundrentenzeiten. Grundsätzlich sind mindestens 33 Jahre Pflichtbeiträge in die DRV nötig. Auch Zeiten der Kindererziehung, Pflege von Angehörigen oder Zeiten des Bezugs bestimmter Sozialleistungen zählen dazu. Außerdem ist es wichtig, wie viele Entgeltpunkte in jedem Kalendermonat des Erwerbslebens erwirtschaftet wurden.“

Ob der Grundrentenzuschlag ausbezahlt wird, hängt darüber hinaus vom Haushaltseinkommen ab, also nicht nur von der individuellen DRV-Rente. Herangezogen werden dafür die persönlichen weiteren Einkommen sowie das des Partners. Deshalb kann der exakte Betrag eines zu erwartenden Grundrentenzuschlags nicht ohne Weiteres ausgerechnet werden, da die Rentenauskunft noch nicht genügend Informationen liefert. Der Sozialverband VdK hat deshalb vorgeschlagen, dass die Deutsche Rentenversicherung die regelmäßigen Rentenauskünfte an die Versicherten in Zukunft um diese Information erweitern sollte.

Sozialverband VdK gibt Auskunft über Grundrente und Grundsicherung

Für den Grundrentenzuschlag ist also kein eigener Antrag notwendig. „Da muss sich jeder gedulden, bis die Post von der Rentenversicherung kommt“, wird VdK-Kreisvorsitzender Bernhard Peterke in der Pressemitteilung zitiert.

Anders sieht es aber aus, wenn aufgrund des geringen Einkommens ein Anspruch auf Grundsicherung im Alter besteht. „Hier müssen Sie selbst aktiv werden und einen Grundsicherungsantrag bei Ihrem Landratsamt bzw. Ihrer Stadtverwaltung stellen“, rät VdK-Kreisgeschäftsführerin Sandra Andritschke. Bei der Grundsicherung stehen im Wesentlichen ein monatlicher Regelbedarf von 446 Euro und die Kosten der Unterkunft für eine Wohnung in angemessener Größe zu.

Was viele nicht wissen: Mit dem Start der Grundrente Anfang 2021 ist auch eine neue Freibetragsregelung für Grundsicherung im Alter in Kraft getreten. Damit können für einige erheblich höhere Auszahlbeträge herauskommen. „Werden voraussichtlich 33 Jahre Grundrentenzeiten erreicht, haben Sie als Grundsicherungsberechtigter einen zusätzlichen Freibetrag, der je nach Rentenhöhe im Jahr 2021 zwischen 100 und 223 Euro beträgt“, erklärt Sandra Andritschke. Gut möglich, dass die Grundsicherung dann höher ausfällt als in den Vorjahren. Um diese Ansprüche zu sichern, die rückwirkend ausgezahlt werden, gilt jedoch das Datum des Antrags. Deshalb sollten Rentner in diesem Fall so schnell wie möglich handeln und einen Antrag stellen, rät der VdK. (nr)

Ihnen ist das zu kompliziert? Verständlich! Der Sozialverband VdK hilft bei Fragen zur Grundrente oder Grundsicherung. Wenden Sie sich an die VdK-Kreisgeschäftsstelle Neuburg unter Telefon 08431/41029 oder per Mail an kv-neuburg-schrobenhausen@vdk.de

Lesen Sie dazu: