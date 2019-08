vor 17 Min.

Rentnerin hing mit der Hand zwischen Schrank und Bett fest

Die 85-Jährige war in der Nacht aus ihrem Bett gefallen und so in die missliche Lage gekommen. Wem sie ihre Rettung zu verdanken hat.

In eine überaus missliche Lage war eine 85 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Ingolstadt gekommen, nachdem sie Sonntagnacht aus dem Bett gefallen war. Die Hand hatte sich in Folge des Sturzes derart zwischen Schrank und Bett verklemmt, dass sie sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte. Sie schrie um Hilfe und wurde erhört.

Zu verdanken hatte sie ihre Rettung letztlich einem aufmerksamen Nachbarn, der ihre Hilferufe hörte. Er verständigte die Polizei und der Berufsfeuerwehr Ingolstadt gelang es schließlich mittels einer Drehleiter durch die offene Balkontüre in die Wohnung zu gelangen.

Die Rentneri wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Sie war bei der unglücklichen nächtlichen Aktion leicht verletzt worden. (nr)

