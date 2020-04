17:00 Uhr

Rettenbach: Eine Ackerfolie löst Großeinsatz aus

Am Donnerstagnachmittag löste eine Ackerfolie aus Vlies einen Helikoptereinsatz bei Rettenbach (Aresing) aus. Womit das herumfliegende Vlies von Zeugen verwechselt wurde.

Am Donnerstagnachmittag ist es zu einem Großaufgebot an Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehren in einem Waldstück bei Rettenbach (Gemeinde Aresing) gekommen. Laut Polizeibericht meldete sich ein Augenzeuge bei der Dienststelle, dass dort ein Heißluftballon abgestürzt sein müsse. Neben den ausgerückten Rettungsfahrzeugen waren auch zwei Rettungshubschrauber zur vermuteten Absturzstelle unterwegs.

Rettenbach: Der abgestürzte Heißluftballon ist eine Ackerfolie

Am Einsatzort stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht um einen abgestürzten Heißluftballon, sondern um eine Ackerfolie handelte. Die Polizei geht in ihrem Bericht davon aus, dass die Abdeckfolie vom Wind herumgewirbelt wurde. Noch nicht eingetroffene Rettungskräfte wurden daraufhin wieder abbestellt.

Polizei: Zeugen haben alles richtig gemacht

In einem Beweisvideo wurde die Verwechslungsgefahr deutlich: Die herumfliegende Folie sah in der Tat wie ein abstürzender Heißluftballon aus. Die Zeugen müssen keine Folgen für ihren Notruf befürchten, da niemand etwas falsch gemacht habe, betont die Polizei. (nr)

Themen folgen