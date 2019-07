vor 57 Min.

Rettung in letzter Sekunde

Helfer holen in Baar-Ebenhausen einen 82-Jährigen aus seinem schon brennenden Auto. Die Polizei lobt die Courage.

Mehrere Frauen und Männer haben am Freitagmorgen in Baar-Ebenhausen einen 82-Jährigen nach einem Unfall aus seinem rauchenden Auto gezogen und so gerettet.

Laut Polizei war der Mann zuvor auf Höhe des Wertstoffhofes nach rechts auf das Bankett gekommen. Sein Auto schleuderte, querte die Fahrbahn nach links, prallte gegen einen Strauch, kippte in der Böschung auf die Beifahrerseite und fing sofort Feuer. Der Mann war zunächst eingeklemmt und konnte sich alleine nicht aus dem zunehmend verqualmten Fahrzeug befreien.

Zwei Frauen aus Baar-Ebenhausen halfen zuerst

Eine 39-jährige Frau und eine weitere 42-jährige Ersthelferin, beide aus Baar-Ebenhausen, schafften es zunächst nicht, das Auto wieder aufzurichten. Erst als weitere Helfer an die Unfallstelle kamen, darunter ein 31-jähriger Feuerwehrler, der nach der Alarmierung auf dem Weg zum Feuerwehrhaus war, gelang es gemeinsam, das Auto aufzustellen und den Mann, der mittlerweile schon bewußtlos war, aus dem völlig verqualmten Fahrzeug zu bergen. Nach Aussage des Notarztes war es eine Rettung in allerletzter Minute. Der Fahrer kam mich einer Rauchgasvergiftung und weiteren Verletzungen in das Klinikum Ingolstadt. Im Rettungswagen war er dann wieder ansprechbar. Auch der Feuerwehrler aus Baar-Ebenhausen und ein 55-jähriger Helfer aus Ingolstadt mussten mit einer leichten Rauchgasvergiftung mit ins Klinikum Ingolstadt. Ein 64-jähriger Helfer aus Hohenwart erlitt ebenfalls eine leichte Rauchgasvergiftung, konnte nach ambulanter Behandlung seine Fahrt fortsetzen. Ein weiterer Helfer fuhr nach der Rettungsaktion weiter, ohne dass seine Personalien festgehalten werden konnten. Dieser Mann wird gebeten, sich bei der Polizei in Geisenfeld zu melden.

Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Die Polizei lobte in einer Mitteilung das „engagierte und selbstlose Verhalten“ der Ersthelfer. (nr)

