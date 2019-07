vor 38 Min.

Rettungswache für Rennertshofen

Dritter Standort soll Mitte nächsten Jahres kommen

Im Notfall zählt jede Minute. Deshalb soll das Rettungsnetz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen dichter werden. Konkret geht es um eine weitere Rettungswache, die in Rennertshofen stationiert werden soll. Das hat der Rettungszweckverband Ingolstadt vor wenigen Tagen beschlossen. Die Krankenkassen müssen diesem Wunsch aber erst noch zustimmen. Mit einer Entscheidung ist im Oktober zu rechnen.

Günther Griesche vom Rettungszweckverband ist allerdings guter Dinge, dass die Arbeitsgemeinschaft der Sozialversicherungsträger Bayerns ihre Zustimmung geben wird. Denn die Hilfsfrist, innerhalb derer ein Rettungswagen beim Notfallpatienten eintreffen muss, liegt in Bayern bei zwölf Minuten. „Und im Bereich Rennertshofen können wir diese Zeit nicht immer gewährleisten“, sagt Griesche. In die Marktgemeinde rücken entweder Sanitäter aus Monheim oder Neuburg aus, was unter Umständen länger als die vorgegebene Zeit dauern kann.

Dieses Defizit soll nun eine neue Rettungswache beheben. Es wäre neben Neuburg und Schrobenhausen der dritte Standort im Landkreis. Geplant ist, an einem noch zu bestimmenden Ort in Rennertshofen eine Wache einzurichten, in der ein Notfall- und ein Rettungssanitäter an sieben Tagen die Woche zwölf Stunden Schicht verrichten. Wann genau die Dienstzeiten sein werden, ist noch nicht klar, sagt Griesche. Sicher ist aber, dass die Wache tagsüber besetzt sein wird. Nachts sind dann wieder die Kollegen in Neuburg und Monheim zuständig.

Im Raum Rennertshofen gibt es pro Jahr etwa 1000 Rettungsdiensteinsätze. Der neue Standort würde nicht nur die Gemeinde Rennertshofen abdecken, sondern auch angrenzende Orte wie Mörnheim, Gansheim, Wellheim, Burgmannshofen und Marxheim. (clst)

Themen Folgen