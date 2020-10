12:00 Uhr

Richard Kuttenreich: „Die Nahwärme ist nicht mehr zu bremsen“

Plus Hinter den Stadtwerken liegen unruhige Zeiten. Es gab betriebsbedingte Kündigungen, Investitionen in die Nahwärme wurden gedrosselt. Ein Gespräch mit Werkleiter Richard Kuttenreich.

Von Manfred Rinke

Es waren unruhige Zeiten zuletzt bei den Stadtwerken. Die „großen Schuldenmacher“, so ihr Ruf, wurden im Auftrag der Stadt von einer Unternehmensberatung unter die Lupe genommen. Es kam zu betriebsbedingten Kündigungen. Die Investitionen in das so viel gepriesene „Leuchtturmprojekt“ Nahwärme wurden deutlich zurückgeschraubt. Wie geht der Werkleiter mit all dem um?

Richard Kuttenreich: Ich mache es jetzt mal kurz: In Sanierungszeiten gibt es immer Höhen und Tiefen, das ist nicht das Problem. Das Schwierige ist, dass wir uns jetzt zusätzlich zur Umstrukturierung mit Themen auseinandersetzen müssen, die schon längst hätten abgearbeitet werden müssen. Fakt aber ist: Nach sieben stürmischen Jahren, die Kraft gekostet haben, können wir uns nun endlich über die Erfolge freuen, die durch die Umstrukturierung unserer Stadtwerke möglich wurden.

Wie sieht es denn mit dem Personal aus. Ist da jetzt alles geregelt?

Kuttenreich: Es sind noch zwei Verfahren anhängig. Gekündigt wurden vor allem Mitarbeiter in Bereichen, die automatisiert wurden. Nur als Beispiel: Es gab neun Kassenkräfte im Drei-Schichtbetrieb, von denen wir uns getrennt haben. Personalkosten einzusparen, das war der Auftrag, den wir vom Stadtrat erhalten hatten und diesen Auftrag mussten wir umsetzen. Dies war keine leichte und vor allem keine angenehme Aufgabe, weil Personal für mich Menschen sind und nicht einfach nur Zahlen.

Es gab auch den Vorwurf, dass vor allem den „kleinen Mitarbeitern“ gekündigt wurde.

Kuttenreich: Mir war bewusst, dass dies in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird. Aber es gehört nun einmal zu den Aufgaben eines Werkleiters, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, wenn sie den Stadtwerken und der Arbeitsplatzsicherung der gesamten Belegschaft dienen. Die Entscheidungsgrundlage war, an welcher Stelle Personal notwendig ist, um die Zukunft der Stadtwerke weiterhin konkurrenzfähig gestalten zu können, ohne die einzelnen Sparten gefährlich zu schwächen. Die Welt dreht sich, die Aufgaben verändern sich. Das Wort Arbeitsplatz setzt als wesentliches Element auch die vorhandene Arbeit voraus. Fehlt die Arbeit, können auch unsere Stadtwerke es sich im Konkurrenzkampf nicht leisten, stehen zu bleiben.

Ist das Thema Personal damit abgeschlossen?

Kuttenreich: Das Thema Personalkosten begleitet mich seit meinem ersten Arbeitstag vor gut sieben Jahren und wird mich auch weiter begleiten. Aber es scheint nicht mehr „in“ zu sein, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Aber nur mit entsprechendem Personal können wir die Versorgungssicherheit und den Ausbau von Energie, also Strom, Gas und Nahwärme sowie Wasser in Neuburg gewährleisten und vorantreiben – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Notwendigerweise wurden neue Bereiche und Tätigkeiten geschaffen: Sparte Wärme, Kraftwerksbetrieb, Lastmanagement, Netzdokumentation, Finanzcontrolling, Netzwirtschaft, Bilanzkreismanagement, dies alles in Verbindung mit qualifizierten Aus- und Fortbildungen. Und: Keine einzige dieser neuen Stellen ist wieder weggefallen. Im Gegenteil, diese Bereiche stärken unsere Konkurrenzkraft und tragen ihren Beitrag zu den positiven Zahlen im Jahresergebnis 2019 und in den nächsten Jahren. Ja, wir haben gegenüber 2013 mit 95 Mitarbeitern zu 2020 mit 120 Mitarbeitern neue, dringend notwendige Arbeitsplätze geschaffen – das kann doch nicht schlecht sein?

Sie sprachen das positive Ergebnis 2019 bei den Stadtwerken an. Erklären Sie das doch genauer...

Kuttenreich: Wir haben zwar aktuell 58,5 Millionen Euro Schulden, doch wir haben durch die Investitionen in den vergangenen sieben Jahren auch unseren Anlagewert von 36 auf 84 Millionen Euro erhöht. Der Kernbereich Energie mit Strom, Gas, Wärme und Nahwärme trägt seinen Schuldendienst selbst und hat 2019 2,9 Millionen Euro Gewinn gemacht. Was an uns haftet sind die Verluste, die wir im Auftrag der Stadt in den öffentlichen Bereichen betreiben. Das sind bei Bussen, Tiefgaragen und vor allem Bädern gut drei Millionen Euro, heuer werden es wegen des Mehraufwands durch die Corona-Pandemie eher noch mehr. Wenn die Stadtwerke hier auf Dauer weniger Schuldendienst leisten müssten, könnte mehr in die eigene Entwicklung investiert werden, wobei letztlich auch etwas herausspringen würde.

Wie läuft der Betrieb bei den Stadtwerken eigentlich in Corona-Zeiten?

Kuttenreich: Ich denke, wir haben ein gutes System entwickelt. Arzt Rüdiger Vogt betreut und berät uns, wir haben einen Schichtdienst, andere arbeiten von Zuhause aus. Trotz aller notwendiger Anpassungen läuft der Betrieb zuverlässig. Im Ernstfall können wir die Energie- und Wasserversorgung von Neuburg aufrechterhalten – auch bei einer möglichen zweiten Welle.

Sie haben es angesprochen: Der Energiebereich, vor allem Strom und Nahwärme, bringt den Stadtwerken nicht nur Geld, sondern macht sie in der Versorgung der Bürger auch immer autarker. Wie sieht es denn da im Augenblick mit dem Vorzeigeprojekt Nahwärme aus?

Kuttenreich: Hier schreiben wir mittlerweile zum fünften Mal in Folge schwarze Zahlen. 2019 steht ein Gewinn von 350.000 Euro. Die Nahwärme ist nicht mehr zu bremsen, wir können uns vor Aufträgen kaum retten. Zu stoppen ist das Projekt nur durch Geld, das dafür nicht investiert wird.

Wo wären denn Investitionen notwendig?

Kuttenreich: Gut, der Schwerpunkt 2021 mit dem Ausbau der Nahwärme südlich der Bahnlinie im Römerfeld und Neufeld in Feldkirchen steht. Es fehlt dann noch die Verbindung vom Ostend in den Schwalbanger und vor allem nach wie vor der Anschluss vom Industriegebiet in die Innenstadt, um die Abwärme von Verallia und hoffentlich bald auch Rockwool in die Stadt zu bringen. Der Anschluss kostet rund vier Millionen Euro. Ich hoffe auf die baldige Erschließung des Wohnbaugebietes „Heckenweg“, das eine energetische Vorzeigesiedelung werden soll. Das wäre dann ein Anlass, die Verbindung in die Stadt zu schaffen.

Wie steht es mit der Abwärme, die Rockwool liefern soll?

Kuttenreich: Die Abwärmefassung im Werk macht Rockwool selbst. Das Know-how dafür haben die Dänen seit über 40 Jahren. Dann müssten allerdings noch rund eine Millionen Euro investiert werden, um Rockwool an die Abwärmezentrale bei Verallia anzuschließen. Und je mehr Abwärme wir an die Endkunden bringen, desto größer auch die Fördersumme, die damit hereingeholt werden kann.

Wie viele Wohneinheiten sind denn aktuell ans Nahwärmenetz angeschlossen?

Kuttenreich: Das sind momentan rund 2000. Gerade im Ostend und im Süden mit Neufeld und Römerfeld gibt es aber noch riesiges Potenzial. Im gesamten Stadtgebiet besteht ein Wärmebedarf von möglichen 240 Gigawattstunden, aktuell liefern wir 67 Gigawattstunden in die Neuburger Haushalte.

In einem NR-Interview vor zwei Jahren wurde ihnen die Frage gestellt, wo die Stadtwerke mit der Nahwärme stehen, wenn das Ziel Rom wäre. Damals gaben Sie Südtirol an. Ist man heute mit den schmaleren Investitionen denn schon recht viel weiter gekommen?

Kuttenreich: Ich würde sagen, auf jeden Fall! Wir sind nach wie vor auf dem richtigen Weg mit einem zügigen Tempo, einigen sind wir auch zu schnell. Vom Weg her befinden wir uns in Verona mit Sichtweite zu Siena in der Toskana.

