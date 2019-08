vor 9 Min.

Richter Veh: „Ich versuche, konsequent zu sein“

Amtsgerichtsdirektor Christian Veh spricht über den legendären Fall Rupp und über die deutsche Justiz. Und er erzählt, wieso er einst Goaßlschnalzer einbestellt hat.

Herr Veh, Sie sind seit mehr als 31 Jahren in der Justiz tätig – als Richter und Staatsanwalt (siehe Infokasten). Welche Zeit war denn die aufregendste beziehungsweise welcher Fall am spannendsten?

Christian Veh: Am aufregendsten war die Zeit als Staatsanwalt, vor allem die enge Zusammenarbeit mit der Polizei, insbesondere mit der Kripo. In dieser Zeit war ich rund zweieinhalb Jahre für Kapitalsachen, also die wirklich gravierenden Fälle, zuständig. Bei Tötungsdelikten bin ich damals immer rausgefahren, war direkt vor Ort am Tatort und somit von Anfang an bei den Ermittlungen mit dabei.

In Ihre Zeit bei der Staatsanwaltschaft fällt auch der Fall Rupp, der sehr hohe Wellen geschlagen hat. Zur Erinnerung: Im Oktober 2001 verschwand der Neuburger Landwirt Rudolf Rupp nach einem Wirtshausaufenthalt spurlos. Im Mai 2005 verurteilte das Schwurgericht am Landgericht Ingolstadt Rupps Ehefrau und den Ex-Freund einer der Töchter wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren Haft. Die Angeklagten hatten gestanden, Rupp erschlagen, zerstückelt und den Hunden zum Fraß vorgeworfen zu haben. Diese Geständnisse widerriefen sie aber noch vor Prozessbeginn. Im März 2009 wurde Rupps Fahrzeug mit seinen sterblichen Überresten aus der Donau gefischt. Die Leiche wies keine Anzeichen von Verletzungen auf. Der Fall wurde wieder aufgenommen. Im Februar 2011 sprach das Landgericht Landshut die Angeklagten frei. Bis heute ist nicht geklärt, wie die falschen Geständnisse zustande gekommen sind. Die Ermittlungsmethoden, die Urteilsfindung und Sie als Oberstaatsanwalt wurden damals stark kritisiert. In den Medien war gar von einem Justizskandal die Rede. Wie haben Sie all dies empfunden?

Veh: Es ist ja Aufgabe der Presse, darüber zu berichten, und ich habe die Berichterstattung auch nicht als unangenehm empfunden. Das überregionale Interesse kam durch die Sache an sich, durch das Geständnis, man hätte den Landwirt an die Hunde verfüttert.

Würden Sie rückblickend sagen, Sie haben damals einen Fehler gemacht?

Veh: Der Fall Rupp hat ganz viele Facetten. Es hat sich zum Beispiel alles sehr lange hingezogen, weil wir zunächst im falschen Gewässer gesucht haben, im Bergheimer Weiher. Das könnte man natürlich als Fehler ansehen, aber das geschah aufgrund von Aussagen der Beschuldigten. Wir haben stets versucht, das Beste draus zu machen. Hätten wir das Auto früher gefunden, wäre wahrscheinlich alles anders gelaufen. Als dann die Leiche, Jahre später, in der Donau entdeckt wurde, hat natürlich selbst der Dümmste gemerkt, dass die ursprüngliche Annahme des Tathergangs gar nicht stimmen konnte.

Ist Ihnen abgesehen vom Fall Rupp, dem wohl spektakulärsten Ihrer Karriere, noch etwas anderes besonders im Gedächtnis geblieben?

Veh: Unter meinen Zivilprozessen am Amtsgericht Ingolstadt war um die Jahrtausendwende der Goaßlschnalzer-Fall. Eine Frau aus einer Gemeinde im Altmühltal hatte auf Unterlassung geklagt. Der Vorwurf: Ihr Zuchtpudel sei nicht mehr für die Zucht geeignet, weil die Goaßlschnalzer neben ihrem Haus zu laut schnalzen würden. Und sie selbst konnte durch den Lärm nicht mehr schlafen. Also habe ich die Goaßlschnalzer nach Ingolstadt kommen und vor dem Amtsgericht schnalzen lassen, um zu hören, wie laut das ist. Die Senioren aus dem Heim gegenüber standen alle an den Fenstern und haben zugeschaut.

Seit Dezember 2017 sind Sie Direktor am Amtsgericht Neuburg. Wie gefällt es Ihnen hier bislang?

Veh: Neuburg ist für mich kein fremder Ort. Ich komme ja ursprünglich aus Donauwörth. Die Region hier ist meine Heimat. Am Neuburger Amtsgericht fühle ich mich sehr wohl. Das Umfeld ist sehr familiär, sehr kollegial, die Zusammenarbeit mit den Behörden, insbesondere der Polizei, ist hervorragend.

Das Amtsgerichts Neuburg ist die Arbeitsstelle von Christian Veh. Bild: Maya Spitzer

Fällt Ihnen in Sachen Kriminalität in Neuburg etwas besonders auf?

Veh: Es gibt etwas, das vielleicht nicht typisch für Neuburg, aber typisch für unsere Zeit ist: Der Respekt vor Autoritäten geht zurück. Dieses Problem haben alle Uniformierten. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das vor 20 Jahren schon so gegeben hätte. Ich hatte zum Beispiel kürzlich einen Fall, da wurde eine Polizeibeamtin in Karlshuld einfach über den Haufen gerannt. Diese Entwicklung finde ich unerträglich und bereitet mir große Sorge.

Wie ist das Amtsgericht Neuburg personell aufgestellt?

Veh: Wir haben derzeit sieben Richterstellen. Eine halbe mussten wir wegen der Diesel-Fälle ans Landgericht Ingolstadt abgeben. Dieser Verlust schlägt bei uns durchaus ins Gewicht. Ich hoffe aber, dass wir diese Stelle wiederbekommen. Das Landgericht braucht die Unterstützung zwar dringend, doch wir sollten nicht darunter leiden müssen.

Es heißt immer wieder, die Justiz in Deutschland sei stark überlastet. Sehen Sie das auch so?

Veh: Wir stoßen schon an unsere Grenzen. Nicht nur bei den Richtern. Auch bei den Rechtspflegern und im Servicebereich fallen zum Beispiel immer wieder Leute aus wegen Krankheit oder Mutterschutz. Aber diese Lücken gibt es überall und ich bin keiner, der ständig jammert. Ich denke, wir haben es hier mit einem starken Nord-Süd-Gefälle zu tun. Im Norden ist die Situation deutlich angespannter. Berlin kann man nicht mit Bayern vergleichen. Und auch bei uns hängt es sehr vom Einzelfall ab, wie lange es dauert, bis eine Sache verhandelt wird. Wirtschaftsdelikte ziehen sich in der Regel länger hin, weil hier die Ermittlungen aufwendiger sind als zum Beispiel bei einer Körperverletzung mit mehreren Zeugen.

Finden Sie, die deutsche Justiz ist zu lasch?

Veh: Ich glaube, auch hier haben wir wieder einen Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden der Bundesrepublik. Und zwischen Stadt und Land. Im Norden ist man etwas großzügiger, ebenso in Großstädten, wo die Kriminalität alltäglicher ist.

Würden Sie sich selbst als strengen Richter bezeichnen? Bewährungsstrafen vergeben Sie ja fast nur bei Geständnissen...

Veh: (lacht) Nein. Ich versuche vor allem, konsequent zu sein und berechenbar. Staatsanwalt und Verteidiger sollten sich darauf einstellen können, mit welchem Strafmaß zu rechnen ist. Es muss eine Linie da sein. Vergleichbare Fälle sollte man gleich behandeln. Ein Urteil sollte nicht von der Tagesform abhängen. Und dass sich ein Geständnis strafmildernd auswirkt, ist ja auch im Gesetz so verankert.

Sind Sie mit dem deutschen Rechtssystem zufrieden? Oder wäre Ihnen das amerikanische Rechtssystem mit einer Jury aus Geschworenen lieber?

Veh: Ich bin mit dem deutschen Rechtssystem sehr zufrieden. Ich finde es gut, dass wir am Schöffengericht ein Team aus Berufs- und Laienrichtern haben. Eine Jury, die sich wie in den USA nur aus Laien zusammensetzt, halte ich generell für schwierig – auch wenn ich das amerikanische System zu wenig kenne, um das fundiert beurteilen zu können. Am Sprechen eines Urteils sollte meiner Meinung nach immer jemand beteiligt sein, der dafür ausgebildet ist.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie an der deutschen Justiz verändern?

Veh: Die Vorgehensweise bei der Abschiebehaft. Das ist eigentlich ein verwaltungsrechtlicher Vorgang. Dennoch sind die Amtsgerichte dafür zuständig. Das Verfahren ist sehr zeitaufwendig und uneffektiv. Und es ist extrem frustrierend für alle Beteiligten, auch für die Abzuschiebenden.

Wie stellen Sie sich die Justiz der Zukunft vor? In Estland sollen Bagatelldelikte künftig von Computern bearbeitet werden.

Veh: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Computer richterliche Entscheidungen treffen kann. Auch nicht bei Bagatelldelikten. Wenn schon, dann sollte man sich überlegen, ob jeder Bußgeldbescheid in mehreren Instanzen überprüft werden muss.

Interview: Dorothee Pfaffel

