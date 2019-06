18:06 Uhr

Richtfest im Waldkindergarten

Nach etlichen Hürden und Unstimmigkeiten stehen nun die beiden Blockhütten für den Waldkindergarten in Unterstall. Ein paar Plätze sind noch frei.

Von Christof Paulus

Der 1. März 2018 war ein dramatischer Tag im Bergheimer Ortsteil Unterstall: Bitterkalt war es, im Waldkindergarten wärmten sich Kinder und Betreuerinnen in ihrem Bauwagen auf. Der fing plötzlich Feuer und brannte in Teilen aus. Die Kinder und auch ihre Betreuerinnen hatten Glück, sie kamen mit dem Schrecken davon – ihr Unterschlupf konnte jedoch nicht mehr gerettet werden. So begann in der Gemeinde der Kampf nach einem neuen Unterschlupf. Nicht ganz eineinhalb Jahre nach dem Feuer könnte der nun so gut wie beendet sein.

Denn am Donnerstag konnten die Kinder Richtfest für die beiden Blockhütten im Kindergarten feiern. Diese werden ab September ihre neuen Unterkünfte sein, in der Zwischenzeit waren sie in einem geliehenen Bauwagen untergebracht. Dank der Blockhütten wird der Kindergarten einige Kinder mehr aufnehmen können als zuvor: Waren bislang nur 20 Kinder in Betreuung in Unterstall, werden es nun 30 sein. Einen Großteil der Kosten für den Bau übernahm das Land Bayern. Insgesamt 240.000 Euro wird der Bau kosten, der Freistaat fördert das Vorhaben massiv. Auf die Gemeinde kommen somit noch lediglich rund 40.000 Euro zu, die sie beizusteuern hat.

Waldkindergarten in Unterstall: Grund zur Freude beim Richtfest

So wundert es auch nicht, dass der Bergheimer Bürgermeister Tobias Gensberger sich freut. „Wie sehr, das muss ich euch nicht sagen“, ruft er den Kindern, ihren Eltern, Großeltern und Erziehern vom obersten Balken an der Frontseite der gerade frisch aufgestellten Hütte zu. Dort hat er sich hinaufgeschwungen, um eine kurze Festrede zu halten, neben ihm sitzt Peter Würzburger. Der Dollnsteiner hatte mit seinem Team die beiden Hütten gebaut.

Die beiden Hütten des Unterstaller Waldkindergartens. Eine wurde gestern erst geliefert, eine andere steht bereits seit einer Woche. Bild: Christof Paulus

Seit März war er in seiner Werkstatt damit beschäftigt, hat fast ausschließlich Unterstaller Fichten für die Hütten verbaut, wie er erzählt. Am vergangenen Freitag konnte er dann die erste der beiden Hütten liefern, die zweite traf gestern ein – zum Richtfest am Nachmittag war alles bereit. Nun fehlen noch Fenster, Türen sowie die Einrichtung an Innen- und Außenseite sowie das Dach auf einer der beiden Hütten, bevor der Kindergarten einziehen kann.

Landratsamt und Gemeinde rangen um die Hütten im Waldkindergarten in Unterstall

Das hätte womöglich sogar schon früher der Fall sein können – doch die Gemeinde hat einen „mittelschweren Kampf“ hinter sich, wie Gensberger vom Balken herunter rief. Gemeint waren damit die Vorbehalte des Landratsamtes. Das hatte einerseits die geplanten Öfen in den Hütten kritisch gesehen und zugleich befürchtet, einer der umstehenden Bäume könnte bei Sturm auf die Hütten fallen.

Die Bäume wurden schließlich gefällt, für sie wird die Gemeinde Ersatzflächen schaffen. Statt der Öfen werden Küchenherde eingebaut werden. So stand den Hütten letzlich nichts mehr im Wege. Bis September hofft die Gemeinde nun, noch einige Kinder mehr zu finden, die im Waldkindergarten untergebracht werden wollen. Wie Gensberg sagt, seien aktuell mindestens noch sechs Plätze frei.

