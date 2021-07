Rückblick: Das hat den Tierschutzverein Neuburg-Schrobenhausen beschäftigt

Plus Erstmals fand die Jahresversammlung des Tierschutzvereins Neuburg-Schrobenhausen im Tierheim statt. Dabei wurden zwei aktuelle Baustellen deutlich.

Dieses Mal hatte der Vorsitzende des Tierschutzvereins Neuburg-Schrobenhausen zur Jahreshauptversammlung ins Tierheim bei Riedensheim geladen. Gleich zwei Jahre ließ Gerd Schmidt am Samstag Revue passieren. Fazit: Trotz Mindereinnahmen durch die Lockdowns steht der Verein finanziell auf gesunden Beinen. Das liegt auch mit an Mieteinnahmen, die der Verein mit seinen eigenen Immobilien generiert. Nach seinem Rechenschaftsbericht wurde der Vorstand neu gewählt. Keine Überraschung war, dass der langjährige Vorsitzende wiedergewählt wurde. Der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden wurde neu besetzt, da sich Johann Schneemeier nicht mehr zur Wahl stellte.