06:30 Uhr

Riesenbaustelle im Oberhausener Forst

Plus Die Firma Hoffmann aus Neuburg will bis Spätsommer 2021 auf dem früheren Wifo-Gelände in Oberhausen ein Sonax-Lager errichten. Wie es dort in Corona-Zeiten läuft.

Von Winfried Rein

500.000 Kubikmeter Erde und 20 Millionen Euro Anfangsinvestition – wenn das Neuburger Unternehmen Hoffmann baut, dann ordentlich. Momentan konzentriert sich das Augenmerk auf eine zehn Hektar große Lücke im Forst bei Oberhausen. Dort lässt Hoffmann – nach erfolgter Rodung – das Gelände vorbereiten für Lagerung und Produktion von Sonax-Autopflegemitteln.

Von TanQuid hat Hoffmann, wie berichtet, 14 Hektar Gelände gekauft. Mit dem Tanklagerbetreiber arbeiten die Neuburger seit Jahren zusammen, etwa bei der Lagerung von Alkoholen für Frostschutzmitteln in Riesentanks. Eine Flotte von Baggern, Radladern und Lastern bewegt sich auf der Baustelle in Oberhausen Eine Flotte von Baggern, Radladern und Lastern bewegt sich derzeit auf der weit und breit größten Flächenbaustelle an der B 16. Auf den lehmig-braunen Sandhügeln wirken sie wie Spielzeugautos. Aber das zu bearbeitende Volumen ist gewaltig: Das gesamte Areal muss eben planiert und befestigt werden, um eine Grundlage für die Bauwerke zu schaffen. Dazu kommen Leitungstrassen und Kanäle, unter anderem der Anschluss ans Klärwerk Oberhausen. Für diesen Berg an Arbeit „können wir zum Glück mit eigenen Kapazitäten arbeiten“, sagt Firmenchef Manfred Hoffmann. Der Kieselerde-Spezialist setzt neben Zusatzfirmen seine Fahrzeuge, Fachleute und deren Know-how ein. Die Baustelle Oberhausen entspreche ungefähr der Grube Riedensheim 3. Man weiß, wie man mit diesen Dimensionen umgeht. Der Hochbau soll heuer beginnen, das Sonax-Lager im Spätsommer 2021 in Betrieb gehen. Das Projekt hängt aber noch in der Genehmigungsphase. Das Landratsamt Neuburg konzentriert seine Kräfte auf die Bewältigung der Viruskrise, für andere Abläufe bleibt wenig Zeit. Manfred Hoffmann: „Hoffentlich können wir unseren Zeitplan einhalten.“ Bombenfunde haben den Betrieb auf der Baustelle in Oberhausen nicht lange aufgehalten Immerhin haben Bombenfunde den Betrieb nicht lange aufgehalten. Ein langer, gemauerter Kabelschacht taucht im Boden auf sowie Splitter und Metallreste, „aber zum Glück keine kompletten 250- und 500-Kilo-Fliegerbomben“, sagt der Kapo. Hoffmann arbeitet auf einem Gelände, das ab 1943 systematisch von alliierten Bomberverbänden angegriffen worden war. Die Westmächte wollten das achtgrößte Tanklager der deutschen Wehrmacht, die Wifo Oberhausen, dem Erdboden gleichmachen. Von insgesamt 52 unterirdischen Tanks sind aber angeblich nur drei zerstört worden. Dafür gab es etliche zivile Todesopfer in Ober- und Unterhausen. Wenn die neue Hoffmann-Depandance Oberhausen fertig ist, gibt das Traditionsunternehmen die angemieteten Hallen im Logistikzentrum Feldkirchen (ehemalig Eternit) auf und deponiert die Sonax-Fertigprodukte samt Zukauf in Oberhausen. In einem zweiten Schritt soll dort ab 2022 auch eine Produktionsstätte entstehen. Sie wird Hoffmann Sonax und Mineral am längst beengten Stammplatz an der Münchener Straße mehr Luft verschaffen. Die Firma Hoffmann stellt gerade täglich 60 bis 80 Tonnen Desinfektionsmittel her Der aktuelle Betriebsablauf komme ihm wie „angespannte Ruhe“ vor, beschreibt der Firmenchef die Corona-Lage. Zulieferer seien ausgefallen, DuroDruck Wellheim kriegt keine Etiketten mehr. Dafür läuft die kurzfristig aufgenommene Produktion von Desinfektionsmitteln nonstop. 60 bis 80 Tonnen stellt Hoffmann jetzt täglich her, von der Kleinflasche bis zum Kubikmetertank. Die Nachfrage sei gewaltig und die gelagerten Chemikalien „reichen noch für die nächsten Wochen.“ Für solche Flexibilität empfinde er „hohen Respekt“, sagt Oberhausens Bürgermeister Fridolin Gößl, „das ist echtes Unternehmertum für mich“. Mit der Firma Hoffmann könne man hervorragend zusammenarbeiten und der neue Sonax-Standort „ist ein großer Gewinn für Oberhausen“.

