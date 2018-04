vor 35 Min.

„Ringkampf“: Stadt will kurzen Prozess machen

Ab hier würde es an mehreren Stellen eng werden auf dem Einbahnstraßenring: Bei der Abzweigung am Oswaldplatz von der Münchener Straße in die Hechtenstraße gibt es die erste schmalere Stelle bei der Bäckerei Kaltenstadler.

Nachdem die Befürworter eines Einbahnstraßenrings in der Innenstadt einen Bürgerentscheid anstreben, sagt die Stadt, was sie will: Nämlich ein Ende der Debatte.

Von Manfred Rinke

Eigentlich sollte der Einbahnstraßenring erst in der Stadtratssitzung am 15. Mai Thema werden. Nachdem sich das Aktionsbündnis „Nein zu dieser Scheinlösung – keine Joshofener Brücke“ aber überraschend zu einer Unterschriftenaktion entschlossen hat, mit der sie ein Bürgerbegehren „Probebetrieb Neuburger Ring“ einleiten möchte, reagierte nun auch die Stadt spontan. Kurzerhand wurde der Ring als Tagesordnungspunkt auf die Stadtratssitzung am heutigen Dienstag gesetzt. Wie aus der Sitzungsvorlage zu lesen ist, ist klar, was die Stadt will: Das Thema Einbahnstraßenring in der Innenstadt soll beerdigt werden. Nachdem die Stellungnahmen von Polizei, Feuerwehr, BRK, Tiefbauamt und aus städtischer Veranstaltersicht vorliegen, soll der Stadtrat die Umsetzung eines Einbahnstraßenrings einschließlich Testbetrieb und Simulation heute Abend ablehnen.

Arbeitskreis schlug Stadtrat Simulation vor

Seit dem vergangenen Jahr beschäftigt sich der Arbeitskreis Verkehrsentwicklung mit der Planung und Simulation eines innerstädtischen Einbahnstraßenrings in der Luitpoldstraße, Münchener Straße, Oswaldplatz, Hechten- und Hirschenstraße, Theo-Lauber-Straße und Oskar-Wittmann-Straße. Dazu wurden Stellungnahmen von Rettungsdiensten, Feuerwehr, Städtischen Betrieben, Busunternehmen, Geschäftsleuten sowie betroffenen Anwohnern eingeholt. Wie es in der Sitzungsvorlage heißt, spricht sich die Mehrheit der Befragten gegen die Einrichtung eines Einbahnstraßenrings aus. Aus Sicht der Rettungs- und Einsatzkräfte würden sich durch die längeren Wegzeiten die Hilfsfristen insbesondere in den nördlichen Stadtteilen in einem schwer zu vertretendem Maße verlängern. Ein Zeitverlust von nur wenigen Minuten könne unter Umständen für Notfallpatienten und sonstige Einsätze fatale Folgen haben. Der Arbeitskreis entschloss sich nach Auswertung der Stellungnahmen dazu, dem Stadtrat die Durchführung einer Simulation vorzuschlagen. Dazu wurden, wie berichtet, im Haushalt Mittel in Höhe von 50000 Euro eingestellt.

Aktionsbündnis plant parallel zum Arbeitskreis

Parallel zum Arbeitskreis plante und plant das Aktionsbündnis „Nein zu dieser Scheinlösung – keine Joshofener Brücke” einen Einbahnstraßenring nach eigenen Vorgaben. Wie die Stadt mitteilt, fand hierzu am 22. Januar eine Besprechung im Rathaus statt. Das Konzept des Aktionsbündnisses wurde auf Wunsch von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling der Polizeiinspektion Neuburg und dem Tiefbauamt der Stadt zur fachlichen Prüfung vorgelegt. Die Stellungnahmen von Polizei, Tiefbauamt, Feuerwehr und BRK liegen der Stadt mittlerweile vor.

Tiefbauamt, BRK, Feuerwehr und Polizei äußern Bedenken

Feuerwehr und BRK verweisen bei einem Ringverkehr vor allem auf die schon erwähnte Einhaltung der Hilfsfristen in Notfällen. Feuerwehrkommandant Markus Rieß bemerkt auch, dass eine Lösung, auf der Münchener oder Luitpoldstraße entgegen der Einbahnstraße zu fahren, theoretisch zwar möglich sei. In der Praxis stelle dies aber ein sehr hohes Risiko dar, da mit einem plötzlichen Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern zu rechnen sei. Für das Tiefbauamt ist aus technischer Sicht der Einbahnstraßenring nicht pauschal umsetzbar. Man müsste viel Geld für eine aufwendige Planung in die Hand nehmen. Auch ein Probebetrieb sei ohne erhebliche bauliche Eingriffe nicht möglich. Mindestfahrbahnbreiten fehlten, die Kurven im Bereich Spitalplatz (Edeka Markt) und Oskar-Wittmann-Straße machten wegen der zu geringen Fahrbahnbreite einen zweispurigen Einbahnstraßenring unmöglich. Das Amt empfiehlt dringend, das Projekt zu verwerfen. Auch die Polizei sieht die Einführung eines Einbahnstraßenringes nicht nur wegen des schnellen Einsatzes von Rettungskräften zumindest als fraglich an. Fehlen würden zudem Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und auch ein schlüssiges Konzept für Radfahrer. Selbst ein reiner Probebetrieb erscheint aus Gründen der Verkehrssicherheit und der zu erwartenden vielfältigen Eingriffe baulicher Art für die Polizei nicht möglich, da viel zu aufwendig. Aus städtischer Veranstaltersicht schließlich ist die Einführung des Rings deshalb nicht zu befürworten, weil die Durchführung etablierter Festivitäten und Umzüge (wie Hofgartenfest, Autotage, Winterschwimmen, Faschingsumzug, Schloßfestein- und umzug sowie -feuerwerk und Volksfestumzug) und selbst Hochwassereinsätze nicht mehr möglich wären, weil es im Ring keine Umleitungsmöglichkeiten geben würde.

Finanzieller Aufwand wäre in jedem Fall hoch

Wie es in der Sitzungsvorlage weiter heißt, sei aus Gründen der Verkehrssicherheit die Umsetzung des Einbahnstraßenrings einschließlich Probebetrieb abzulehnen. Eine grobe Kostenschätzung habe ergeben, dass für den Ring mit einem finanziellen Aufwand von mindestens 850000 Euro für Simulation, Planung, Lichtsignalanlagen, Markierung, Programmierung, Tiefbauarbeiten und vielem mehr zu rechnen sei. Dabei sei nicht berücksichtigt, dass der Einbahnstraßenring aufgrund baulicher Gegebenheiten gar nicht zu realisieren sei. Auch eine Simulation erübrigt sich, da die Mindestfahrbahnbreiten nicht durchgängig vorhanden seien.

Befürworter sammelten schon knapp 300 Unterschriften

Sollte der Stadtrat dem Beschlussvorschlag folgen, ist der Einbahnstraßenring für die Befürworter aber noch nicht gestorben. Am ersten Wochenende wurden knapp 300 Unterschriften für die Einführung eines Probebetriebs gesammelt, teilte Horst Winter mit. Damit sei man, so der SPD-Stadtrat, zufrieden. Weitere Sammelaktionen an verschiedenen Standorten seien bereits angemeldet.

Themen Folgen