vor 50 Min.

Ringverkehr: Diese Fragen sind offen

Im Oktober präsentieren zwei Fachfirmen ihre Einschätzung zum Neuburger Ring. Der Arbeitskreis Verkehrsentwicklung sammelt ungeklärte Fragen.

Von Marcel Rother

Die Sache mit dem Ringverkehr wird rund. Nach jahrelangen, kantig geführten Grabenkämpfen und Stellvertreterdiskussionen ist man bei der Stadt offenbar bemüht, sich auf das Wesentliche, nämlich Fakten, zu konzentrieren. Diese sollen Experten liefern, genauer gesagt die Firmen Siemens und Brennerplan. Beide wurden beauftragt, jeweils unabhängig voneinander eine Einschätzung zu erarbeiten, ob ein Ringverkehr in Neuburg sinnvoll ist oder nicht. Die Ergebnisse werden im Oktober bei einer Sondersitzung des Stadtrats vorgestellt. Zuvor finden mit Vertretern der Firmen Ortsbegehungen statt, bei denen unter anderem neuralgische Stellen für den Verkehrsfluss aufgenommen werden.

Die erste Begehung mit den Verkehrsplanern der Firma Siemens habe bereits stattgefunden, die zweite mit der Firma Brennerplan stünde kurz bevor, erklärt Verkehrsreferent Bernhard Pfahler. Die Zeit dazwischen möchten er und weitere Mitglieder des Arbeitskreises Verkehrsentwicklung nutzen, um bei einem gemeinsamen Ortstermin eine Liste noch ungeklärter Fragen zu erstellen. Diese gehen anschließend in Form eines Fragenkatalogs an die Fachfirmen und sollen in deren abschließende Einschätzung über die Machbarkeit eines Ringverkehrs mit einfließen. Im Fokus des Arbeitskreises stehen insbesondere verkehrstechnische Knackpunkte, Engstellen, bauliche Schwierigkeiten, Einbahnstraßenregelungen oder Fußgängerüberwege.

Dürfte der weiße Laster weiter in die Franziskanerstraße fahren und was ist mit den Autos aus der Theresienstraße? Bild: Marcel Rother

Neuburger Ring: An diesen Stellen wird es kritisch

Als „unkritisch“ bewerten die Mitglieder des Arbeitskreises – Roland Harsch, Bernhard Pfahler, Karola Schwarz, Peter Segeth und Horst Winter – die Situation in der Luitpoldstraße. Sie sei breit genug, und dass die Bushaltestellen im Falle eines Ringverkehrs umgebaut werden müssten, sei klar, da der Verkehr ja nur in eine Richtung fließe. Kritischer wurde die Situation am Ausgang der Rosenstraße bewertet. „Sollen die Autos nur nach links in den Ringverkehr einfädeln dürfen oder auch geradeaus den Altstadtberg hinauffahren können?“ Diese Frage sollen die Verkehrsplaner beantworten.

Antwortbedarf herrscht auch im Bereich der Theresienstraße. Dort würde der Arbeitskreis Verkehr gerne wissen, wie der Verkehr geführt werden könne. Wie jetzt, weiter geradeaus in die Franziskanerstraße? Oder die dortige Einbahnstraßenregelung umdrehen? Von der Theresienstraße jedenfalls könnte wie bei einem Kreisverkehr eingefädelt werden. Eng würde es vor der Bäckerei Kaltenstadler werden. In diesem Bereich stellt sich die Frage, ob Stellplätze, der geplante Radweg – der einmal um den Ring führen soll – oder beides wegfallen müssten, sollten zwei Spuren für den Verkehr erhalten bleiben. Oder der Ringverkehr würde an dieser Stelle einspurig werden.

Was passiert mit den Bushaltestellen, etwa am Spitalplatz, wenn tatsächlich ein Ringverkehr durch Neuburg fließt? Mit dieser und anderen Fragen beschäftigten sich Mitglieder des Arbeitskreises Verkehrsentwicklung bei einer Ortsbegehung am Montag. Bild: Marcel Rother

Folgt als nächstes die Simulation des Neuburger Rings?

Wie die Bushaltestellen für die Stadtbusse am Spitalplatz baulich angepasst werden könnten, auch darauf erhoffen sich die Mitglieder des Arbeitskreises eine Antwort. Ebenso wie für die Verkehrsführung in der Schleppkurve beim Edekamarkt in der Adlerstraße. Wegen eines Erkers kann diese baulich vom Radius her nicht erweitert werden. Auch dort steht eine Einspurigkeit im Raum. Ansonsten gelte es, vor allem Ampelschaltungen und Zebrastreifen zu klären.

Der Stadtrat hat die Simulation eines Einbahnstraßenrings jedenfalls bereits beschlossen. Allerdings macht eine Simulation nur Sinn, wenn diese rechtlich zulässig ist. Da die Version des Ringverkehrs, wie sie das Aktionsbündnis Neuburger Ring vorgeschlagen hatte, vor dem Verwaltungsgericht gescheitert ist, sollen nun die Fachfirmen klären, wie eine solche aussehen könnte und ob ein Ringverkehr in Neuburg überhaupt realistisch ist. Im Oktober herrscht dann hoffentlich mehr Klarheit – sofern die Experten nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und der Ringverkehr an der Quadratur des Kreises scheitert. Andernfalls könnte es in einem nächsten Schritt zur Simulation des Ringverkehrs kommen.

Themen Folgen