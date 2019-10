Ringverkehr erweist sich als Sackgasse

Plus Zwei Fachbüros erteilen einem Einbahnstraßenring in der Innenstadt eine Absage. Damit dürfte das Konzept endgültig gescheitert sein.

Es hat lange gedauert, aber nach der Sondersitzung des Stadtrats am Dienstag herrscht Klarheit: Verkehrsplaner der Firmen Siemens und Brennerplan sind unabhängig voneinander zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Einbahnstraßenring in Neuburg keine Verbesserung des Verkehrsflusses bewirken würde. Im Gegenteil: Eine Reihe von Nachteilen sprechen deutlich gegen einen Ringverkehr in der Innenstadt. Seit die Idee im Jahr 2017 wieder aufflammte, lieferten sich Gegner und Befürworter teils heftige Diskussionen, das Verwaltungsgericht musste sogar einen Streit um ein Bürgerbegehren schlichten. Mit all dem dürfte nun Schluss sein. Die Mitglieder im Stadtrat zeigten sich nach der Expertenanhörung so geeint wie lange nicht – zu schlagend waren die vorgebrachten Argumente.

Den Anfang machte Michael Gerdes von der Firma Siemens. Er fasste die Ergebnisse einer rund 100 Seiten starken Machbarkeitsstudie zusammen, die über Monate ausgearbeitet wurde. Darin werden wichtige Verkehrsknotenpunkte genauso berücksichtigt wie Einsatzrouten von Feuerwehr und Rettungsdienst, öffentlicher Nahverkehr, Radwege, Fußgängerüberwege sowie Parkplätze. Er kommt zu dem Schluss: „Es würde sich keine Verbesserung der Verkehrsqualität ergeben, denn die Nadelöhre bleiben.“ Gemeint ist damit im Wesentlichen die Donaubrücke mit ihren Zubringerkreuzungen an der Monheimer Straße und der Luitpoldstraße. „Wer über die Brücke fahren will, wird früher oder später über die Brücke fahren“, sagte Gerdes.

Ringverkehr in Neuburg: Die Zahlen sind wenig schmeichelhaft

Die Firma Siemens habe mit den aktuellen Verkehrszahlen gerechnet, mögliche Steigerungen des Verkehrs in Zukunft blieben bewusst außen vor. Gerdes begründete das so: „Neuburg bewegt sich in Sachen Verkehr schon jetzt am Limit, hätten wir mit noch mehr Verkehr gerechnet, wäre es noch schlimmer geworden.“ Auch mögliche Auswirkungen der Ansiedlung des THI-Campus auf dem Gelände der ehemaligen Lassigny-Kaserne sind in die Studie eingeflossen. Das Ergebnis war wenig schmeichelhaft für den Ringverkehr: Würden in Spitzenzeiten nur rund 150 Fahrzeuge mehr in Neuburg unterwegs sein, würde das zu einem noch längeren Rückstau in der Theresienstraße führen „und das sensible System kippt um“, warnte der Experte.

Unabhängig von den bloßen Zahlen des Verkehrsflusses sprechen nach Einschätzung von Gerdes jedoch noch eine Reihe anderer Punkte gegen einen Einbahnstraßenring. Anhand von mehreren Beispielrouten demonstrierte er, dass Feuerwehr und Rettungsdienst aufgrund von Umwegen, die ein Ringverkehr mit sich bringen würde, ihre Rettungshilfsfrist in den meisten Fällen nicht mehr einhalten könnten. Die Frist ist die vorgeschriebene Zeit, die zwischen einem Notruf bis zum Eintreffen am Einsatzort vergehen darf. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sagte klar: „Das ist für mich das erste No-Go. Damit ist die Diskussion eigentlich schon beendet.“ Aber es sollten eine Reihe weiterer Einschränkungen folgen, die sich durch einen Ringverkehr ergeben.

Neuburg: Die Nachteile eines Einbahnstraßenrings

In diesen waren sich die Firmen Siemens und Brennerplan in Teilen einig, auch wenn Malte Novak von Brennerplan eine andere Herangehensweise wählte. Unter der Prämisse, einen zweispurigen Einbahnstraßenring samt Fahrradstreifen realisieren zu wollen, stieß er auf gleich mehrere Hindernisse, die so oder ähnlich auch in der Studie von Siemens auftauchten. Einerseits machen Engstellen an der Münchener Straße, am Oswaldplatz, in der Schäfflerstraße, der Adlerstraße und in der Oskar-Wittmann-Straße einen zweispurigen Ringverkehr plus Fahrradstreifen unmöglich. An machen Stellen müssten Fahrradstreifen weichen, an anderen gleich die gesamte Fahrbahn einspurig werden, weil der Platz nicht ausreiche. Andererseits würden einem Ringverkehr eine nicht unerhebliche Anzahl an Parkplätzen zum Opfer fallen. Novak sprach von bis zu 72 entlang der geplanten Route durch die Luitpoldstraße, Münchener Straße, Hechtenstraße/Hirschenstraße und die Oskar-Wittmann-Straße.

Auch auf den ÖPNV kämen erhebliche Einschränkungen zu. So könnten die Haltestellen Hofgarten und Spitalplatz nur noch in einer Richtung angefahren werden, bei gleichbleibender Anzahl an Bussen. Das bedeutet, der Platz für wartende Busse wird knapp. Am Spitalplatz etwa wäre Umsteigen nicht mehr in der Form möglich wie heute, sagte Gerdes, weil nicht mehr drei bis vier Busse hintereinander anhalten könnten. „Das gesamte Bussystem müsste neu überplant werden.“ Nicht zuletzt käme es bei Hochwasser, Hochwasserübungen oder Unfällen entlang der Oskar-Wittmann-Straße unter Umständen zu einem kompletten Stillstand des Verkehrs, für den es keine adäquate Lösung gebe. „Ein Einbahnstraßenring lässt sich nicht einfach mal so bauen“, sagte Novak. Auch einen Test unter Realbedingungen, wie er ebenfalls schon diskutiert wurde, bezeichnete der Experte als „nicht möglich“. Nicht zuletzt müssten, um den Verkehr in einem Ring überhaupt am Laufen zu halten, alle Zebrastreifen entlang des Rings abgeschafft und stellenweise durch Fußgängerampeln ersetzt werden.

Der Ringverkehr endet in Neuburg wohl in einer Sackgasse

Stadtrat Alfred Hornung resümierte: „Offensichtlich ist so ein Ringverkehr viel schwieriger als angenommen.“ Neuburgs Dritter Bürgermeister Johann Habermeyer betonte: „Jeder Euro für die Gutachten war richtig investiert.“ Sie hätten gezeigt, dass sich die Innenstadt in der „Geiselhaft des Verkehrs“ befände und nur durch eine zweite Donaubrücke wieder „Luft zum Atmen“ bekäme. „Der Verkehr ist das Problem, nicht die Verkehrsführung“, bestätigte Theo Walter. Verkehrsreferent Bernhard Pfahler zeigte sich erleichtert, dass die Gutachten der Experten endlich Klarheit gebracht hätten. Eine formale Entscheidung gegen einen Einbahnstraßenring hat der Stadtrat nach der Anhörung der Experten zwar noch nicht gefällt. Das übergreifende Meinungsbild unter den Stadträten legte jedoch nahe, dass der Ringverkehr damit endgültig in einer Sackgasse gelandet ist.