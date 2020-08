00:32 Uhr

Rita Schmidt gibt Vorsitz ab

Der Verein „Gesundes Karlshuld“ wird am 25. September eine neue Vorsitzende wählen. Wer sich dafür angeboten hat

Rita Schmidt gibt ihr Amt als Vorsitzende des Vereins Gesundes Karlshuld ab. Am Freitag, 25. September, sind Neuwahlen auf der Mitgliederversammlung angesetzt (Beginn 19 Uhr in der Mehrzweckhalle). „Das Baby ist groß, es kann jetzt selber laufen“, sagt die langjährige Chefin. Schmidt will sich nun auf ihre Arbeit als Kreisausschussmitglied und CSU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag konzentrieren „und dort etwas bewegen“. 2005 war das Gesunde Karlshuld als Projekt gestartet, 2006 mit Platz 1 im Wettbewerb „Bayerischer Gesundheitsförderungs- und Präventionspreis“ belohnt worden. Anfangs fungierte Schmidt als Arbeitskreissprecherin. Nachdem sich das Projekt etabliert hatte und mit einem umfangreichen Jahresprogramm nicht mehr aus dem Gemeindeleben der Moosgemeinde wegzudenken war, wurde im November 2012 ein Verein gegründet, dessen Vorsitz logischerweise die erfahrene Arbeitskreisleiterin übernahm.

Als Nachfolgerin wird Nadine Franke-Strauß kandidieren. Die Physiotherapeutin gehört dem Vorstand seit 2016 als Beisitzerin an. „Wir sind ein tolles Team und mir ist wichtig, dass die gute Arbeit fortgeführt wird“, begründet Franke-Strauß ihre Kandidatur. (hama)

