10.03.2021

Robert Augustin wird als BRK-Kreisgeschäftsführer verabschiedet

Ein herzlicher Händedruck ist in Zeiten von Corona nicht gerne gesehen. OB Bernhard Gmehling und Robert Augustin wählen deshalb die Faust.

Plus Der Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen sagt „Servus“ zu Robert Augustin, der zum BRK-Bezirksverband Schwaben wechselt. Welche Abschiedsworte seine Weggefährten fanden.

Von Alexandra Fitzek

Als sich Ende Februar der Führungskreis der Bereitschaften im BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen zur regulären Besprechung traf, sorgten der gelungene Start des Impfzentrums Neuburg und das „grüne Licht“ für ein zweites Testzentrum des Landkreises in der Ottheinrichstadt zwar auch für regen Gesprächsstoff – aber im Mittelpunkt stand der Kreisgeschäftsführer selbst: Robert Augustin hat zum März die Stelle des Geschäftsführers im BRK Bezirksverband Schwaben übernommen – und dies nutzten seine Weggefährten, Freunde und Kollegen für die mit Abstand beste Verabschiedung.

Neben seinem Nachfolger Anton Gutmann, BRK-Vorsitzendem OB Bernhard Gmehling und dessen Stellvertreterin Elfriede Müller hatten sich im Schulungsraum des BRK Neuburg-Schrobenhausen diejenigen versammelt, die täglich mit Robert Augustin im Kreisverband unterwegs waren. „Wäre nicht Corona, würden wir sicher in großer Runde der Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen und Förderer zusammensitzen“, erklärte Anton Gutmann, „doch wir machen das Beste daraus. Mach’s gut, bleibe gesund und vergiss uns nicht – diese guten Wünsche und unser Dank für dein großes Engagement überbringen wir stellvertretend für die ganze Rotkreuzfamilie, von denen sich der eine oder andere im Livestream zugeschaltet hat.“

Robert Augustin war zwölf Jahre beim Kreisverband in Neuburg-Schrobenhausen

Viele Mitarbeiter hatten sich für ihren Chef etwas ganz Besonderes ausgedacht; eingespielte Clips und Einlagen gaben einen sehr persönlichen und heiteren Einblick in eine vitale BRK-Gemeinschaft, die sehr viel miteinander gemeinsam hat – unter anderem das online vorgetragene „Ein Hoch auf uns“ des Teams im Kindergarten Lummerland, der coole Clip der Bereitschaften von Günter Reil, Markus Fahrmayr und Ferdinand Liebl, die stolz die Fahrzeugflotte inklusive Rettungskräften präsentierten oder die Grußbotschaft der Schrobenhausener Wasserwacht sowie des Teams vom Sternenhaus.

„Du hast in den zwölf Jahren deines Wirkens hier viel vorangebracht“, zollte Gmehling seinem Kreisgeschäftsführer Lob und Anerkennung. „Dass hier so viel aufgeblüht ist, ist dein Verdienst.“ Gemeinsam mit ihrem Mann Ralf sagte die stellvertretende Kreisgeschäftsführerin Sandy Gomez Robert Augustin „ein großes Danke für die vielen guten Gespräche, die Zeit und das Vertrauen“. Augenzwinkernd bemerkte sie: „Robert, du kannst jederzeit wiederkommen!“ Peter Erdle als Leiter des Rettungsdienstes und Bernhard Pfahler als „Chef-Organisator“ des Kreisverbands bedankten sich ebenso wie Astrid Schneider, die Leiterin des BRK-Seniorenzentrums, für das enorme Vertrauen, den tollen Führungsstil und die Ruhe, die Robert Augustin stets ausstrahlte.

Elfriede Müller war dankbar für seine Empathie und sein „großherziges Leben und leben lassen“ und Anton Gutmann bemerkte: „Ich habe mich jeden Tag gefreut, mit dir zu arbeiten – und so ging es jedem anderen auch!“ Marlies Gubo, die Leiterin der Neuburger Wasserwacht, fand besonders bemerkenswert, dass „im Landkreis Neuburg und Schrobenhausen durch dich ein großes Stück näher zusammengerückt sind“. Und Anita Beltz ließ mit Wolfgang Kaufer als Leitungsteam des Jugendrotkreuz die Kinder und Jugendlichen selbst sagen, was sie Robert Augustin mit auf den Weg geben wollten und an ihm mochten. Dass ein kleiner Junge ihm zurief, „ich wünsche dir ganz viele neue Freunde“, dem konnten alle Anwesenden nur beipflichten.

