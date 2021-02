vor 49 Min.

Rock- und Schlagerparty beim SV Weichering geplant

Im Juli - sofern es Corona zulässt - sollen in Weichering zwei große Partys stattfinden. Ein Karlshulder hat einen entsprechenden Antrag gestellt.

Auf dem Sportgelände des SV Weichering sollen im Sommer zwei Partys stattfinden. Geplant ist eine Rockparty am 30. und eine Schlagernacht am 31. Juli. Diesen optimistischen Vorstoß hat Stefan Tarnick aus Karlshuld gemacht. Der Gemeinderat Weichering hat grundsätzlich nichts dagegen.

Zu der Schlagernacht will Tarnick Sänger wie Melanie Payer, die Amigos, Daniela Alfinito, Steffen Jürgens oder Vanessa May ansprechen. Im Augenblick rechnet er mit rund 500 Gästen – sofern die Corona-Restriktionen bis zu diesem Zeitpunkt eine Veranstaltung wie diese überhaupt zulassen. Während die Rockparty am Freitagabend beginnt, soll der Betrieb am Samstag bereits am Nachmittag starten. Um die Beschallung ins Dorf hinein so gering wie möglich zu halten, sollen die Lautsprecher auf Anregung von Stefan Appel in die entgegengesetzte Richtung positioniert werden. (clst)

Themen folgen