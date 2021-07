Kreis Pfaffenhofen: Polizei sucht nach Wilderern

In den vergangenen Wochen sind in der Nähe von Rohrbach immer wieder tote Rehe und Wildschweine gefunden worden. Die Polizei geht von Wilderei aus.

Bereits seit Mitte Juni haben Jagdpächter immer wieder Kadaver von Wildtieren in den Revieren südlich von Rinnberg in der Gemeinde Rohrbach (Kreis Pfaffenhofen) gefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte es sich dabei um Jagdwilderei handeln, da die Tiere teilweise mit fachmännisch abgetrenntem Kopf zurückgelassen worden sind. Eine natürliche Todesursache kann in den meisten Fällen ausgeschlossen werden.

Am Sonntag wurden zwei tote Rehe gefunden

Jüngst wurden nun am Sonntag wieder zwei tote Rehe gefunden. Insgesamt wurden bislang im Gesamtzeitraum sieben Rehe und ein Wildschwein durch Unbekannte getötet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter der Nummer 08441/8095-0 in Verbindung zu setzen. (nr)