vor 50 Min.

Rohrbruch: Ganz Oberhausen stundenlang ohne Wasser

Dienstagnachmittag gab es in der Gemeinde Oberhausen kein Wasser mehr. Erst mehr als zwölf Stunden später konnte der Schaden behoben werden. Warum die Reparatur so lange dauerte.

Mittwochfrüh hat wohl so mancher Oberhausener erleichtert gerufen: „Wasser läuft wieder!“. Denn in der gesamten Gemeinde Oberhausen musste tags zuvor das Wasser abgestellt werden. Der Grund: Gegen 16 Uhr war es nach Informationen der Neuburger Stadtwerke zu einem Wasserrohrbruch der Hauptwasserzuleitung für die Gemeinde Oberhausen gekommen. Materialermüdung wird als Ursache dafür genannt. Die Konsequenz: Oberhausen, Unterhausen und Sinning saßen auf dem Trockenen.

Um an das kaputte Wasserrohr zu kommen, musste erst bereits ausgebaggerte Erde zur Seite geschafft werden. Bild: Stadtwerke Neuburg

Der Rohrbruch war an einer Stelle entstanden, an die die Monteure der Stadtwerke nur mit einem erheblichen Aufwand kamen. Denn das kaputte Rohr lag ausgerechnet unter einer Abraumhalde der Firma Hoffmann Mineral, die derzeit für den Abbau von Kieselerde vorbereitet wird. Deshalb musste zuerst ein Teil des Abraums mit einem Grubenbagger beseitigt werden, bevor mit der Reparatur der Hauptwasserzuleitung begonnen werden konnte. Die Mitarbeiter der Stadtwerke waren anschließend über Stunden im nächtlichen Einsatz, um den Schaden zu beseitigen. Es dauerte bis in die frühen Morgenstunden, bis die Hauptleitung repariert war und wieder mit Wasser gefüllt werden konnte. Am Mittwochvormittag war die Gemeinde Oberhausen nach Informationen der Stadtwerke dann wieder mit Wasser versorgt. (clst/nr)

