Feuerwehreinsatz: Industriehalle in Rohrenfels brennt

Die Eternitplatten auf dem Dach erschweren die Löscharbeiten der Feuerwehr. Welche mutmaßliche Ursache das Feuer hat.

Mit vereinter Kraft hat die Feuerwehr in Rohrenfels am Montagnachmittag gegen einen Brand in einem Industriegebäude in der Kirchgasse gekämpft.

Dieser wurde, so die ersten Vermutungen an der Einsatzstelle, durch zwei angeschlossene Gasflaschen ausgelöst und fraß sich von dort über die Leitung in den Dachstuhl. Die Dacheindeckung aus Eternit-Wellplatten erschwerten die Löscharbeiten, weil diese immer wieder unter der großen Hitze im Gebäude platzten und durch die Gegend folgen.

Als problematisch stellte sich darüber hinaus eine direkt über das Industriegebäude verlaufende Stromleitung dar, weshalb sie gekappt wurde. (vifogra)

