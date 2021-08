In Rohrenfelser Ortsteil Ballersdorf steht Werkstattgebäude in Flammen

Ein Mann war im Rohrenfelser Ortsteil Ballersdorf dabei, ein Auto zu reparieren. Plötzlich stand das als Werkstatt und Garage genutzte Gebäude in Flammen.

Hoher Sachschaden und eine verletzte Person sind die Bilanz eines Brandes in einem Werkstattgebäude im Rohrenfelser Ortsteil Ballersdorf am Mittwoch.

Wie die Polizei mittilt, waren die Rettungskräfte gegen 10.30 Uhr darüber informiert worden, dass ein Gebäude an der Kapellenstraße in Flammen stünde. Als die Feuerwehren aus Neuburg, Ballersdorf, Feldkirchen und Rohrenfels eintrafen, stand das landwirtschaftliche Gebäude, das als Werkstatt und Garage genutzt wird, bereits in Flammen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein 48-jähriger Mann in der Werkstatt Reparaturarbeiten an einem Auto ausgeführt, als dabei ausgelaufenes Benzin Feuer fing und das gesamte Gebäude in Brand setzte. Der Verursacher wurde leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und den Brandort am Donnerstag untersucht. Hinweise auf vorsätzliches Handeln ergaben sich dabei nicht. (nr)